Luka Dončić je najboljši strelec, skakalec in asistent ekipe Dallas Mavericks. Povprečno na tekmo dosega po 28,1 točke, 8,3 skoka in 7,8 asistence. A Dallas zmaguje tudi brez njega. Do zdaj je zaradi poškodb manjkal na devetih tekmah, samo dve pa so izgubili. Ko njega ni, soigralci igrajo precej bolje. V tej sezoni imajo 20 zmag in 11 porazov, za 21. zmago pa v noči na nedeljo gostujejo pri Portland Trail Blazers (10 zmag, 20 porazov). Ti so na zadnjih desetih tekmah zmagali samo dvakrat. Dallas je Portland v tej sezoni premagal že dvakrat.

Vodstvo lige kaznovale razgrete košarkarje Dallasa in Phoenixa

Foto: Reuters Dallas bo zaradi pretepa na prejšnji tekmi s Phoenixom še dodatno oslabljen. Vodstvo lige je namreč za štiri tekme suspendiralo Najija Marshalla in za eno tekmo PJ-ja Washingtona. Član Phoenix Jusuf Nurkić je medtem dobil tri tekme prepovedani nastopa. Zgodilo e je v tretji četrtini, potem ko je Nurkić storil prekršek v napadu, Marshall pa tega ni znal prenesti. Prišlo je do prerivanja, Nurkić je Marshalla udaril v glavo, ta pa mu je udarec vrnil. Funkcionarji in drugi akterji so poskušali umiriti strasti, kar pa ne velja za Washingtona, ki je Nurkića potisnil na tla.

Liga NBA, 28. december:

Lestvica: