Doslej je uspelo samo trem. V 149 dvobojih!

Denver Nuggets čakajo nasprotnika v velikem finalu lige NBA. Šesta tekma finala vzhodne konference se igra v noči na nedeljo (2.30). Miami Heat vodijo s 3:2 v zmagah proti Boston Celtics, ki so dobili zadnji dve tekmi. Doslej je samo trem ekipam, ki so zaostajale z 0:3, uspelo izenačiti na 3:3. Pa je to že 150. tak obračun.

Je nemogoče vendarle mogoče? Boston Celtics so na dobri poti, da temu pritrdijo. Še nobena ekipa v zgodovini končnice lige NBA ni preobrnila zaostanka z 0:3 in napredovala. Pa je to že 150. serija, ko je ena ekipa povedla s 3:0. A košarkarji iz Bostona so dobili zadnji dve tekmi (šele 14. ekipa, ki je po zaostanku z 0:3 izsilila šesto tekmo) in lahko zdaj na gostovanju pri Miami Heat izenačijo na 3:3 v zmagah. To je doslej uspelo samo trem od 149 ekip!

"Nismo pričakovali, da bomo zaostajali z 0:3, a takrat se šele pokaže, iz kakšnega testa si," pred šesto tekmo poudarja branilec Bostona Jaylen Brown. "Držali smo skupaj. Začeli smo igrati obrambo in zdaj je dvoboj spet odprt."

Veliki finale lige NBA se bo začel prvega junija. Če zmagajo Celtics, bo prva tekma v Bostonu. Če pa zmagajo košarkarji Miamija, pa bo prvo finalno tekmo gostil Denver, ki je pometel z Los Angeles Lakers in imel štiri dni odmora (v petek so se vrnili na trening).

Liga NBA, 27. maj: