Čančar si rešuje kožo, v težkem položaju tudi Chicago

V noči na četrtek bosta v ligi NBA na sporedu dve tekmi. Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem si bo proti Golden State Warriors spet reševal kožo, saj bojevniki v zmagah vodijo s 3:1 in jih tako do konferenčnega polfinala loči le še zmaga. V zahtevnem položaju so tudi košarkarji Chicaga, proti katerem bodo prvaki iz Milwaukeeja lovili napredovanje.