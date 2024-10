Luka Dončić s čudežno podajo očaral svet. Zdaj gre k "sinu".

Uvodna tekma novega večera v ligi NBA, v kateri bodo slovenski ljubitelji košarke zaradi časovnega premika prikrajšani za uro spanca, se bo v dvorani Ball Arena začela že ob 23. uri. Tako Denver kot LA Clippers sta v uvodnem nastopu v novi sezoni izgubila na domačem parketu. Nuggets so ostali prekratki proti Oklahoma Cityju (87:102). Nikola Jokić je vpisal trojni dvojček (16 točk, 13 asistenc in 12 skokov), zvezdniški novinec Russell Westbrook ni navdušil, saj je prispeval 6 točk (met iz igre 2/10), pet skokov in pet asistenc, Vlatko Čančar pa je na parketu prebil le slabi dve minuti in se v statistiko vpisal z enim skokom. Gostje prihajajo v Denver brez poškodovanega Kawhija Leonarda, večino niti v napadu vleče James Harden.

Vlatko Čančar bo prvo zmago Denverja v novi sezoni lovil danes pozno zvečer proti LA Clippers. Foto: Reuters

Dončić po zmago v Phoenix

Luka Dončić in Klay Thompson bosta sodelovala prvič na gostovanju v ligi NBA. Foto: Reuters Dallas, ki se je v prejšnji sezoni uvrstil v veliki finale lige NBA, kar je njegov najboljši rezultat, odkar njegove barve zastopa Luka Dončić, bo v noči na nedeljo gostoval v Arizoni. Dvorana Footprint Center v Phoenixu bo prizorišče prvega gostovanja Klayja Thompsona v dresu Dallasa. Izkušeni ameriški zvezdnik je dokazani ostrostrelec. Na debiju proti San Antoniu je Dallas pomagal do uvodne zmage z 22 točkami. Izkazal se je s šestimi trojkami. Več točk od njega je pri Dallasu dosegel le prvo ime franšize Dončić.

Slovenec je po zaspanem začetku, v katerem je pogrešal bolj mirno roko pri metih iz igre, na koncu dosegel 28 točk, 10 skokov in 8 asistenc. Na tekmi je očaral ljubitelje košarke zlasti z atraktivno asistenco, ko je pod košem presenetil prav vse in drzno "med ušesi" francoskega orjaka Victorja Wembanyame našel prostega P.J. Washingtona, ki je nato zadel trojko in začinil eno najlepših akcij začetka sezone. Podaja Dončića, ki je znan po nepredvidljivih podajah, je postala zelo viralna, ni jih malo, ki so jo proglasili celo za asistenco sezone.

LUKA DONCIC PASS OF THE YEAR 🤯



(h/t @MavsHighlights) pic.twitter.com/IIZs8mQHMb — MFFL NATION (@NationMffl) October 25, 2024

Kaj pripravlja 25-letni Ljubljančan za gostovanje v Phoenixu, kjer se bo pomeril z dvema letošnjima olimpijskima zmagovalcema? ZDA sta na poti do zmage v Parizu pomagala tako Kevin Durant kot tudi Devin Booker, ki je z dejanji v preteklosti, naperjenimi proti Dončiću, zakuhal enega najbolj vročih rivalstev v ligi NBA. Američan je večkrat potegnil krajšo proti Slovencu, na socialnih omrežjih so šli nekateri ljubitelji košarke celo tako daleč, da so Bookerja proglasili za Dončićevega ''sina'', o čemer so pričale številne prirejene fotomontaže.

Throwback: (since we face the Suns today) when Devin Booker and Suns fans were talking shi to Luka, and Luka made them all pay pic.twitter.com/b52MOM2oby — 77 🐐 (@Doncic_77_4MVP) October 26, 2024

Luka Doncic and his son, Devin Booker. 🤣👀 pic.twitter.com/PkPdj1NYqB — theScore Bet (@theScoreBet) December 6, 2022

Sonca, ki jih po novem vodi Mike Budenholzer, so sicer v tej sezoni odigrala že dve tekmi. Najprej so po podaljšku ugnala LA Clippers (116:113), nato pa izgubil proti LA Lakers (116:123).

Bil bi šok, če Dončić kmalu ne bo prejel te lovorike Nikola Jokić je v zadnjih štirih sezonah kar trikrat postal dobitnik MVP priznanja. Foto: Reuters Na uradni strani lige NBA, seznam je sestavil novinar Shaun Powell, so izpostavili 15 največjih kandidatov za dobitnika MVP priznanja. V prejšnji sezoni ga je osvojil Srb Nikola Jokić, to mu je uspelo tretjič v zadnjih štirih sezonah. Na seznamu se je pričakovano znašel tudi Luka Dončić, ki mu mnogi v tej sezoni napovedujejo izjemne uspehe. Poleg prvega zvezdnika Dallasa in slovenske košarke so se na seznamu (v abecednem vrstnem redu) znašli še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jalen Brunson (New York), Stephen Curry (Golden State), Anthony Davis (LA Lakers), Kevin Durant (Phoenix), Anthony Edwards (Minnesota), Joel Embiid (Philadelphia), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Tyrese Haliburton (Indiana), LeBron James (LA Lakers), Nikola Jokić (Denver), Donovan Mitchell (Cleveland), Domantas Sabonis (Sacramento) in Jayson Tatum (Boston). "Če je Dončić vodilni v točkah in asistencah, v prejšnji sezoni je bil na omenjenih lestvicah prvi in drugi, nanj zagotovo ne smemo pozabiti. Še zlasti, če bo Dallas v rednem delu dobil najmanj 50 tekem. Nedvomno spada med največje talente v ligi, tako da bi bil šok, če Dončić kmalu ne bo prejel te lovorike. Zdaj je napočil njegov čas," so zapisali na uradni strani lige NBA. Zanimivo je, da je bil zadnji Američan, ki je osvojil priznanje MVP igralca rednega dela sezone, James Harden. In to pred davnimi šestimi leti.

Liga NBA, 26. oktober:

Lestvica:

