Dončić v dvoboju ranjenih moštev

Pri Dallas Mavericks bodo na 45. tekmi sezone manjkali Kyrie Irving (prst), Maxi Kleber (prst) in Dwight Powell (oko), še precej več težav s poškodbami pa imajo v slačilnici Atlanta Hawks. Zagotovo ne bodo igrali DeAndre Hunter (koleno), Mouhamed Gueye (hrbet) in Vit Krejci (rama), vprašljivi pa so Bruno Fernando (hrbet), Clint Capela (mišica), Wesley Matthews (mišica) in njihov najboljši košarkar Trae Young (pretres možganov). Rivalstvo med Youngom in Luko Dončićem se je začelo že s prihodom obeh v ligo NBA, na tokratni tekmi pa torej njunemu soočenju ne bomo priča.

Atlanta je z 18 zmagami in 26 porazi na desetem mestu vzhodne konference, Dallas pa je na osmem mestu zahodne (24 zmag, 20 porazov). Oboji imajo trenutno niz treh porazov in se na vsak način želijo vrniti na zmagovalno pot.

Liga NBA, 26. januar

Lestvica