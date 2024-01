V živo: noro, kaj uspeva Luki Dončiću! Kakšna predstava v Atlanti!

Atlanta Hawks : Dallas Mavericks 60:57* (31:27, -:-, -:-)

Bogdanović 15, Johnson 11, Young 9; Dončić 34, Green 10

Učinek Luke Dončića: 34 točk (met za tri 4/7, met za dve 10/12, prosti meti 2/2), 5 sk., 3 as., 3 izg. žoge v 18 minutah

Kako uspešno je Luka Dončić vstopil v dvoboj:

Izjemno zabijanje Josha Greena v prvi četrtini:

Luka Dončić se je vpisal v zgodovino kot šele šesti košarkar v zgodovini lige NBA, ki je bil petkrat izbran na tekmo All-Star pred 25. rojstnim dnevom:

Luka Doncic is only the sixth player in NBA history to get FIVE all-star selections before the age of 25 🤯



Pri Dallas Mavericks na 45. tekmi sezone manjkajo Kyrie Irving (prst), Maxi Kleber (prst) in Dwight Powell (oko), še nekaj več težav s poškodbami pa imajo v slačilnici Atlanta Hawks. Ne igrajo DeAndre Hunter (koleno), Mouhamed Gueye (hrbet), Bruno Fernando (hrbet) in Vit Krejči (rama). Za dvoboj z Dallasom so bili vprašljivi tudi Clint Capela (mišica), Wesley Matthews (mišica) in njihov najboljši košarkar Trae Young (pretres možganov), ki pa so jim zdravniki le prižgali zeleno luč za nastop. Rivalstvo med Youngom in Luko Dončićem, ki se je začelo že s prihodom obeh v ligo NBA, je tako ta večer znova v središču pozornosti. Young se vrača na parket po dveh tekmah odsotnosti.

Atlanta je z 18 zmagami in 26 porazi na desetem mestu vzhodne konference, Dallas pa je na osmem mestu zahodne (24 zmag, 20 porazov). Oboji imajo trenutno niz treh porazov in se na vsak način želijo vrniti na zmagovalno pot.

Liga NBA, 26. januar

Lestvica