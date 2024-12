Thunder v gosteh pri vročih Pacers

V noči na petek bo v košarkarski ligi NBA na sporedu devet srečanj. Medtem ko bosta "slovenska" Dallas in Denver prosta, pa bomo spremljali kar nekaj zanimivih dvobojev. Veliko obljublja predvsem eden izmed tistih, ki se bo začel ob 1.00 po slovenskem času. Oklahoma, skupno drugo moštvo lige, bo gostila vročo Indiano, ki je dobila zadnjih pet srečanj in se približala mestom, ki vodijo neposredno v končnico na vzhodu.

Giannis Antetokoumnpo, Damaian Lillard in druščina bodo gostili v zadnjem času razglašeni Brooklyn, na delu pa bosta tudi prva zasledovalca Oklahome na zahodu. Houston bo gostoval pri zadnjeuvrščenih Pelikanih iz New Orleansa, ki so v nizu sedmih zaporednih porazov, Memphis pa bo gostil neprepričljivi Toronto. Obe moštvi imata trenutno zmago več od Dončićevega Dallasa.

Tako Dallas Mavericks kot Denver Nuggets bodo ponovno na delu v noči na soboto, a eni in drugi se bodo zaradi poškodb morali znajti brez slovenskih reprezentantov.

Liga NBA, 26. december:

Lestvica:

