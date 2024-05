Je sploh kaj upanja za Indiano?

Indiane ni nihče pričakoval med najboljšimi štirimi ekipami sezone in po prvih dveh tekmah se zdi, da izzivu res niso kos, da bi bili New York Knicks morda bolj konkurenčni favoriziranemu Bostonu, ki je bil s 64 zmagami najboljša ekipa rednega dela sezone. Indiana je zmagala samo 47 tekem od 82. Morda pa Pacers na domačem parketu le dobijo krila. A statistika zadnjih desetih tekem tej tezi ni naklonjena: dobili so jih pet, nasprotnik pa jim je v povprečju dal 113,6 točke. Na drugi strani je Boston dobil devet tekem in nasprotniku dovolil samo 100 točk na tekmo.

Tyrese Haliburton Foto: Reuters In še dodatna težava Paversov: nastop njihovega prvega zvezdnika Tyresa Haliburtona je malo verjeten. Teži ga poškodba leve stegenske mišice. Nastop na drugi tekmi je predčasno končal, ko so bile v tretji četrtine bolečine v mišici enostavno prehude. Ta ista stegenska mišica mu je vzela 10 tekem že sredi zime, tudi takrat si jo je poškodoval na tekmi proti Bostonu.

Liga NBA, 25. maj: