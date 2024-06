Lepa in čutna gesta slovenskih nogometašev

Slovenski fantje so v nedeljo pokazali, da niso samo vrhunski nogometaši, ampak kot prvo tudi ljudje z velikim sočutjem.

Veliko prekmalu je preminil vratar Matija Šarkić. Foto: Guliverimage

V soboto je nogometni svet pretresla žalostna novica, potem ko je veliko prekmalu preminil Matija Šarkić, vratar črnogorske nogometne reprezentance. Star je bil 26 let. Šarkić je še pred evropskim prvenstvom navduševal s svojimi obrabami, ko so igrali prijateljsko tekmo proti Belgiji.

Zaradi poteze naših reprezentantov se je na družbenih omrežjih oglasila nogometna zveza Črne gore in iz srca zahvalila Janu Oblaku in vsem ostalim.

"Slovenska reprezentanca je na prvi tekmi evropskega prvenstva v spomin na našega vratarja Matijo Šarkiča nosila črne trakove. S to potezo so Jan Oblak in njegovi prijatelji izkazali sočutje do vseh v naši državi in s tem ​​spoštovanje do Matije na največjem odru. Slovenci, hvala vam iz srca!" so zapisali.

Slovenski nogometaši bodo spet na delu v četrtek. Foto: Guliverimage

V četrtek že proti Srbiji

Izbranci Matjaža Keka so na uvodni tekmi evropskega prvenstva remizirali (1:1) proti reprezentanci Danske in poskrbeli za veliko veselje številnih slovenskih navijačev. Junak naše izbrane vrste je Erik Janža, ki je zadel v 77. minut.

V četrtek, 20. junija, bodo naši igrali proti reprezentanci Srbije, 25. junija pa jih čaka še tekma proti Angliji.

Preberite še: