Prihaja prestižni SUV, iz Slovenije bo treba ponj daleč #foto

To je avtomobil, zaradi katerega se je Nio zapletel v sodni spor z Audijem. Športni terenec ima zunaj Evrope namreč oznako ES8, kar je bilo po mnenju pravnikov iz Ingolstadta preveč podobno Audijevi oznaki športnih avtomobilov družine RS. Nio je avtomobil v Evropi preimenoval v EL8.

Čeprav gre za uvoz iz Kitajske, Nio ostaja zvest svoji strategiji prihoda v Evropo kljub napovedanim višjim carinam. Nio bo EL8 najprej prodajal v Nemčiji, na Danskem, Nizozemskem, Norveškem in Švedskem. Cene z najemom baterije se bodo začele pri slabih 83 tisočakih, z vključeno baterijo pa pri skoraj 95 tisoč evrih. Prve evropske dobave se začnejo septembra.

Več kot pet metrov dolg SUV ima šest sedežev

Za Nio je to drugi model v Evropi, s katerim si deli tudi nekatere tehnične podrobnosti. Velikost baterije je 75 ali sto kilovatnih ur (bruto vrednost) in dvojni elektromotor s sistemsko močjo 480 kilovatov. V različici z večjo baterijo bo največja moč polnjenja do 240 kilovatov (pri manjši do 125 kilovatov). Vozilo z maso 2,5 tone pospeši do sto kilometrov na uro v 4,1 sekunde. Doseg po WLTP znaša do 390 oziroma do 510 kilometrov.

EL8 je dolg več kot pet metrov (5,1 m) in ima tudi več kot tri metre medosne razdalje. V notranjost so postavili tri vrste sedežev in tako je vozilo šestsedežnik. Odvisno od položaja sedežev tretje vrste znaša prostornina prtljažnika od 265 do 810 litrov.

