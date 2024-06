Ohranjanje redne telesne aktivnosti na dolgi rok

Vadba v fitnes centrih med poletnimi meseci je varnejša, učinkovitejša in ponuja prijetnejše počutje ob telesni aktivnosti. S klimatiziranimi prostori, raznoliko opremo in strokovno podporo so fitnes centri idealno okolje za vzdrževanje telesne kondicije, ne glede na zunanje vremenske razmere. Poletne temperature so namreč pogosto previsoke za intenzivno vadbo na prostem, zato se telo preveč izčrpa. Kombinacija obojega pa lahko vodi v dehidracijo, zakrčenost mišic, glavobole, slabo počutje in druge zdravstvene nevšečnosti.

Foto: Središče Vitalis

Fitnes centri ponujajo raznoliko izbiro vadb, kar posamezniku omogoča, da najde vadbo, ki mu najbolj ustreza in mu pomaga pri ohranjanju redne telesne aktivnosti na dolgi rok.

V Središču Vitalis bodo poskrbeli za celostno in individualizirano obravnavo posameznikov. Ekipa strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami vas bo vodila pri varnem in zdravem gibanju. Njihov pristop se začne s poglobljeno diagnostiko, s katero ocenijo vašo fizično pripravljenost. Stremijo k temu, da vsakemu omogočijo ustrezen trening, dobro počutje in razvajanje s skrbjo za visoko kakovost celotne storitve.

Vnaprej načrtovani treningi

Vodene vadbe potekajo pod vodstvom inštruktorja, ki skrbi za pravilno izvedbo vaj, da bi se izognili poškodbam in bolečinam. Inštruktor namesto vas trening vnaprej načrtuje in poskrbi za vse vidike treninga, vključno z ogrevanjem, glavnim delom in raztezanjem. Na vsaki stopnji natančno pokaže pravilno tehniko izvedbe vaj, jih prilagodi posameznikovim zmožnostim ter zagotavlja varno okolje za vadbo.

Vadba pod vodstvom omogoča hitrejše napredovanje, poleg tega inštruktor nudi dragocene nasvete za izboljšanje telesne pripravljenosti. S pomočjo strokovnega znanja in izkušenj boste lažje dosegli zastavljene cilje.

Skupinska vadba je idealna za vse – tako za tiste, ki potrebujejo vodstvo inštruktorja, kot za tiste, ki niso prepričani, katere vaje bi izvajali. Na ta način se lahko popolnoma osredotočite na svojo formo in uživate v strokovno zasnovanih treningih.

Uspešna vadba zahteva več kot le dobro opremljeno telovadnico in strokovnega trenerja. V Središču Vitalis verjamemo, da je ključ do uspeha ekipa strokovnjakov, ki združuje znanje in izkušnje za iskanje rešitev za vse vaše želje, izzive in vprašanja. Njihova stalna ekipa vam nudi podporo in strokovno svetovanje, da lahko dosežete specifične cilje in se pri tem počutite odlično. Zagotavljajo vrhunsko izkušnjo treninga, dobrega počutja in razvajanja v čistih, sodobnih prostorih, kjer se posvetijo vsakemu posamezniku. Treningi potekajo v manjših skupinah, kar omogoča, da se osredotočijo na individualne potrebe vsakega člana in zagotovijo najvišjo raven storitev. Strokovni tim spremlja in prilagaja programe, da zagotovijo optimalno varnost in učinkovitost. Pridružite se jim in doživite razliko!

Priljubljene vadbe v središču Vitalis

Boot Camp

Intenziven in funkcionalen trening, ki vključuje kombinacijo teka in vaj za moč z uporabo lastne teže telesa in različnih pripomočkov. Vadba vključuje vaje, kot so počepi, izpadni koraki, sklece in mnoge druge.

Joga

Vadba vključuje jogijske položaje za razvoj moči in gibljivosti, dihalne tehnike za uravnoteženo dihanje in sprostitvene tehnike za notranji mir. Središče Vitalis ponuja tako začetne kot nadaljevalne skupine.

Pilates

Celostna telesna vadba poudarja manjše in šibkejše mišice, pomembne za pravilno telesno držo, krepitev mišic, izboljšanje kardiovaskularnega sistema, telesne pripravljenosti, koordinacije in samozavedanja. Vse vaje se izvajajo počasi in tekoče, s poudarkom na pravilnem dihanju, kar blagodejno vpliva na mišice in sklepe.

Spinning in Spinn KOMBO

Skupinska vadba na fitnes kolesu, osredotočena na aerobno vadbo, ki krepi srčno-žilni sistem in pomaga pri izgorevanju maščob. Ponujajo tudi kombinacijo spinninga in vaj za moč.

Vita FIT

Intenziven jutranji trening, ki kombinira vadbo na kardionapravah in vaje z lastno težo. Odličen za izboljšanje kondicije in metabolizma že zjutraj.

Vital ZONE

Vadba, namenjena razvoju mišične moči in drugih motoričnih sposobnosti. Vključuje vaje, ki zahtevajo stabilizacijo trupa in visoko porabo energije.

Poleg vseh opisanih boste v Središču Vitalis našli skupinske in individualne vadbe, prilagojene potrebam določenih skupin ali rešitvam določenih izzivov – od vadbe za mamice z dojenčki, vadbe Senior Vital, namenjene vsem, ki želijo ohranjati vitalnost tudi v srednjih letih, vadbe za zdravo hrbtenico pa vse do porehabilitacijskega treninga, individualnega treninga ter treninga Smart Aging, ki je namenjen vsem, ki želijo s primerno vadbo zaustaviti proces staranja in izboljšati fizične in kognitivne sposobnosti. S celostnim pristopom v Središču Vitalis dosegajo odlične rezultate pri svojih strankah, obenem pa skrbijo za varnost in preprečevanje morebitnih poškodb. Preverite urnik njihovih vadb in se že danes prijavite!

Odlična alternativa osebnemu trenerstvu

Ker so vodene vadbe cenovno dostopnejše širši množici, omogočajo vsakomur priložnost za strokovno vodstvo in nasvete pri izboljšanju telesne pripravljenosti. To pomeni, da lahko vsakdo izkoristi prednosti vodene vadbe in napredka pod budnim očesom strokovnjaka.

Poleg tega je vaditi v skupini ljudi, ki si delijo podobne cilje, lahko zelo spodbudno. Inštruktorji vključujejo raznolike vadbene pristope in programe, kar preprečuje monotonost in ohranja visoko stopnjo motivacije. Različna težavnost treningov pa poskrbi za dodaten izziv in prispeva k hitrejšemu napredku.

Pomen regeneracije po vadbi

Vsak malo bolj resen rekreativec ve, da je regeneracija po treningu ključnega pomena za učinkovito okrevanje in napredek. Med napornimi treningi se v mišicah nakopiči mlečna kislina, kar povzroča bolečino in krče. Ustrezna regeneracija omogoča telesu, da se prilagodi na večje obremenitve, zmanjša bolečine in prepreči poškodbe.

Foto: Središče Vitalis Krio savna, ki jo lahko koristite v Središču Vitalis, je inovativna metoda, ki vključuje izpostavitev telesa ekstremno nizkim temperaturam od –140 do –190 stopinj Celzija za dve do tri minute. Pospešuje regeneracijo mišic po napornih treningih in tekmah, kar omogoča večjo učinkovitost in intenzivnost treningov. Omogoča hitrejše okrevanje po akutnih in kroničnih športnih poškodbah ter pripravi telo na večje obremenitve.

Ta kratkotrajna izpostavljenost mrazu ima dolgoročne pozitivne učinke na telo, ki trajajo še naslednjih šest do osem ur.

Krio savna je učinkovita tudi pri oblikovanju telesa, izgubi prekomerne telesne teže, zmanjšanju in preprečevanju celulit ter ima nasploh pozitiven učinek na počutje.