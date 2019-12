Trije izjemni derbiji v božični ponudbi lige NBA

Košarkarji v ZDA tudi na božični dan ne počivajo, v ligi NBA so nocoj namreč na sporedu tri tekme, dve od teh obetata zares vrhunski spektakel. Gre namreč za derbija štirih od petih najboljših ekip vzhodne konference. Edina "zahodnjaška" tekma bo gostovanje Houston Rockets pri drugi najslabši ekipi lige. Še en spektakularen derbi pa bo ponoči, ko se bosta spopadli losangeleški ekipi Lakers in Clippers.

Na vzhodu se obeta pravi božični košarkarski rokenrol, saj najboljše moštvo lige, Milwaukee Bucks in njihov neustavljivi zvezdnik Giannis Antetokounmpo, gostuje pri Philadelphia 76ers, ekipi, ki zaseda peto mesto v konferenci, druga ekipa vzhoda Boston Celtics pa se mudi v Torontu pri Raptors, četrtemu moštvu konference.

Branilci naslova so nazadnje pri Indiani končali niz petih zmag in bodo proti Keltom poskušali začeti novega, a je Boston v naletu, poraza ne pozna že tri tekme, svoj zmagoviti niz pa je začel v Dallasu pred slabim tednom dni.

Dallas Mavericks takrat že brez poškodovanega Luke Dončića so bili zadnji, ki so premagali Antetokounmpa in druščino iz Milwaukeeja, to se je zgodilo 17. decembra, odtlej pa so Bucks nanizali tri zmage. Skupno jih imajo v tej sezoni že 27, poraze pa le štiri. 76ers čaka izjemno težko delo, pa čeprav na domačem parketu igrajo izvrstno in so v tej sezoni izgubili le dve tekmi.

James Harden, Russel Westbrook in druščina iz Houstona ne bi smeli imeti pretežkega dela z podprvaki Golden State Warriors, ki pa letos s poškodovanimi zvezdniki na veliko izgubljajo, na 31 tekmah sezone so zmagali le sedemkrat, res pa na zadnjih dveh tekmah, ko so na kolena spravili Minnesoto in New Orleans.

Priložnost za Čančarja?

V noči na četrtek oziroma v četrtek zjutraj po našem času pa bosta odigrani še dve zanimivi tekmi, Denver Nuggets, druga ekipa zahoda, ki poraza ne pozna že sedem tekem, se bo na domačem parketu spopadla z New Orleans Pelicans, svojo priložnost pa bo čakal tudi Slovenec Vlatko Čančar.

Še bolj zanimiv utegne biti spopad mestnih tekmecev v Los Angelesu. LeBron James, Anthony Davis in preostali Lakers gostijo LA Clipers. To bo dvoboj prve in četrte ekipe zahoda.

