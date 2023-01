Luka Dončić po drami tragični junak Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks z Luko Dončićem so v ligi NBA zabeležili še drugi zaporedni poraz. V noči na sredo so bili v American Airlines Areni po drami s 127:126 boljši košarkarji Washington Wizards, pri katerih je zaradi poškodbe gležnja manjkal Kristaps Porzingis. Dončić je tekmo končal pri 41 točkah, 15 skokih in šestih asistencah, a je v zadnjem napadu gostov najprej storil prekršek, nato pa je v zadnji akciji svoje ekipe še zapravil žogo. Vlatko Čančar je ob tesni zmagi Denverja nad New Orleans Pelicans (99:98) dosegel dve točki, Chicago Bulls pa so brez Gorana Dragića, ki je zbolel, po preobratu klonili proti Indiani Pacers (110:116).

Košarkarji Dallasa so po novi tesni končnici ostali brez še ene pomembne zmage. V domači American Airlines areni so na koncu s 126:127 klonili proti Washington Wizards. Luka Dončić je bil na koncu z 41 točkami (16/25, 0/4 za 3, 9/12 prosti meti), 14 skoki, šestimi asistencami in eno ukradeno žogo prvi igralec srečanja, a je v končnici postal tragični junak svoje ekipe. Slovenski košarkar je sicer 36,4 sekunde pred koncem iz fadeawaya zadel za vodstvo Dallasa s 126:125, nato je 15 sekund pred koncem še ukradel žogo, nato pa je ob prekršku Washingtona zadel le enega od dveh prostih metov in zatem besno strgal svoj dres.

Po minuti odmora ob izenačenju, so Dončiću v obrambi nad Kylom Kuzmo dosodili prekršek, 23-letni Slovenec je ob tem vztrajal, da ni storil osebne napake in zahteval pregled z video ogledom, kar so sodniki tudi storili, a ostali pri svoji odločitvi. Kuzma je nato zadel le drugi prosti met, Dallas pa je imel nato po minuti odmora na voljo pet sekund za svoj zadnji napad. Žoga je seveda takoj pristala v rokah Dončića, ki so ga Wizards uspešno podvajali, zato je ob poskusu podaje Spencerju Dinwiddieju najprej žoga ob stiku z enim izmed gostov poletela v avt. Tudi v drugem poskusu napada se je Dončić 1,2 sekundi pred koncecm odločil za podajo, a je žogo ob identični situaciji kot pred tem ukradel Delon Wright in zapečatil usodo domače ekipe.

Košarkarji Denverja so proti New Orleans Pelicans zabeležili še 34. zmago v tej sezoni. Tekmo je slabih 17 sekund pred koncem s košem odločil Nikola Jokić, na drugi strani je nato najprej zgrešil Herb Jones, nato pa je poskus za tri zgrešil še C. J. McCollum. Jokić se je na koncu s 25 točkami, 11 skoki in desetimi asistencami spet podpisal pod trojni dvojček, 25 točk pa je dosegel tudi Jamal Murray. Vlatko Čančar je na parketu preživel dobrih 14 minut, v katerih ni bil pri metu. Dosegel je dve točki (1/2 za 2, 0/3 za 3), tri skoke in eno asistenco. Pri New Orleans je McCollum dosegel 20 točk, Jose Alvarado pa 17.

Ponoči po srednjeevropskem času bo na delu tudi ekipa Gorana Dragića Chicago Bulls. V gosteh se bo pomerila z Indiana Pacers (1.00). Gre za derbi devete in desete ekipe Vzhoda, a imata povsem različni popotnici. Pacers so izgubili že sedem zaporednih tekem, Bulls pa so v zmagovitem nizu, ki traja tri tekme. Vprašljiv je nastop slovenskega veterana Dragića, ki je zbolel.

