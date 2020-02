Luka Dončić se je vrnil pod koše

Liga NBA, 23. februar

"Vprašljiv," so ob imenu Luka Dončić pred gostovanjem Minnesote zapisali pri Dallasu. Potem ko je trener Rick Carlisle Ljubljančanu in predvsem njegovemu v tej sezoni že dvakrat poškodovanemu gležnju na tekmi proti Atlanti namenil počitek, ga je proti Volkovom iz Minneapolisa vrnil v ogenj. In dobil, kar je želel. Razigranega košarkarja in vodjo na parketu. Do konca tretje četrtine je v dobrih 25 minutah dosegel 20 točk, 9 skokov in 7 asistenc. Dallas je odločno na poti proti novi zmagi.

Dragić s sklonjeno glavo

Pod statistično učinkovit večer, a brez želene pike na i in zmage pa se je podpisal Goran Dragić. Njegov Miami je po podaljšku klonil na gostovanju proti Clevelandu, čeprav je vodil večji del tekme, v tretji četrtini tudi z več kot 15 točkami naskoka. A potem ko so Cavs zadnjo četrtino odprli z delnim rezultatom 27:5 in jo dobili z 31:12, se je tekma preselila v podaljšek. V slednjem je gostom zmanjkalo sape. Cleveland je tudi po pomembnem zgrešenem metu Dragića tekmo dobil z rezultatom 125:119. Gogi je ob tem v 34 minutah dosegel 22 točk (največ pri Miamiju). Dodal jim je še šest asistenc in štiri skoke.

Vabilo na rojstnodnevno zabavo na Floridi

Dobri strelski predstavi ljubljanskih košarkarskih asov v ligi NBA pa sta bili hkrati tudi svojevrstno vabilo na obračun Dallasa in Miamija, ki ga bo v noči na soboto gostil slednji. Na prav ta večer bo Dončić dopolnil 21 let in s tem tudi po ameriških zakonih postal polnoleten. Na tekmi gre znova pričakovati tudi večje število slovenski ljubiteljev košarke, ki si od spektakla obetajo več kot od decembrskega srečanja "slovenskih" ekip. Dragić namreč tedaj zaradi poškodbe ni igral, Dončić pa si je že v tretji minuti zvil gleženj. Še pred tem pa Dallas v noči na četrtek čaka teksaški obračun proti SA Spurs, Miami pa se bo za ogrevanje soočil z Minnesoto.

