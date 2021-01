Slovenija spet ne bo spala, Luka Dončić želi spet čarati

Slovenski spored bo v noči na nedeljo v ligi NBA začel Miami z Goranom Dragićem. Zadnji finalist lige NBA bo gostoval v New Yorku pri mrežicah, ki so v zadnjih tednih v središču zanimanja. Ko se je bradati as James Harden pridružil Kevinu Durantu in Kyrieju Irvingu, se je napovedovalo, kako so se Brooklyn Nets čez noč prelevili v enega izmed osrednjih favoritov za naslov prvaka.

Harden in Durant, ki sta igrala skupaj že pred leti pri Oklahoma City Thunder, sta se dobro ujela, Nets so zmagovali, ko pa se je vrnil še Irving, je šlo Brooklynu kljub velikemu številu točk nekdanjega branilca Clevelanda, slabše. Nets so dvakrat ostali praznih rok proti Clevelandu. Na drugi tekmi je počival Durant, ki pa se v tej noči najverjeneje vrača in bo zaigral v dvorani Barclays Center.

James Harden je po prihodu k Brooklynu izrazito dvignil število asistenc. Foto: Gulliver/Getty Images

''Ni razloga za paniko. Tudi Rim se ni zgradil čez noč,'' opozarja izkušeni center DeAndre Jordan, da Brooklyn ne more takoj ponuditi želene podobe. Nekdanji Dončićev soigralec verjame, da bo šlo na bolje. Zlasti z boljšo igro v obrambi, ki je proti Clevelandu zelo šepala.

Miamija čaka zahtevno delo, saj je Durant drugi strelec lige (31,3 minute), Harden pa je postal prvi podajalec sezone. Miami ima negativno razmerje zmag in porazov (6-8). Proti Torontu ni navdušil, izgubil je z 81:101. Jimmy Butler je zaradi poškodbe gležnja odsoten že dva tedna, manjkali so tudi Tyler Herro, Avery Bradley in Meyers Leonard.

Dončić jim je nazadnje dal 33 točk

Luka Dončić bo z Dallasom naskakoval tretjo zaporedno zmago v ligi NBA. Foto: Reuters Ob 3. uri po slovenskem času se bosta v teksaškem obračunu udarila Dallas in Houston. Pri gostiteljih blesti raznovrstni Luka Dončić. Je deseti strelec tekmovanja (26,8 točk na tekmo), tretji podajalec (9,6 asistenc) in 14. skakalec (10,0 skokov) v ligi. Letos je že premagal rakete, Dallas je 4. januarja v gosteh zmagal s 113:100, mladi Ljubljančan pa je dosegel 33 točk, prispeval pa tudi 16 skokov in 11 asistenc. Takrat je bilo marsikaj drugače, takrat je za Houston še igral Harden.

Zdaj je pri raketah nekdanji zvezdnik Indiane Victor Oladipo, ki povprečno dosega 22,3 točke. Telički bodo znova oslabljeni, še vedno so odsotni Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, Dwight Powell in Josh Richardson.

Veliko pomembnih igralcev pa bodo pogrešali tudi gostje, saj bodo manjkali John Wall, Christian Wood, Danuel House, Dante Exum in Kevin Porter Jr., vprašljiv pa je tudi nastop centra DeMarcusa Cousinsa. Wall in Wood naj bi se vrnila na parket v torek. Rakete imajo veliko težav s sestavljanjem ekipe v tej sezoni, na vseh tekmah sta bila prisotna le P. J. Tucker in Jae'Sean Tate. Trener Stephen Silas bo prvič, odkar vodi rakete, gostoval v dvorani American Airlines Center, kjer je kar nekaj let pomagal Ricku Carlislu in dodobra spoznal tudi vrline Dončića, pa tudi Kristapsa Porzingisa, ki po vrnitvi na parket igra vse bolje.

Koprčan Vlatko Čančar še čaka na prvo točko v tej sezoni. Foto: Guliverimage

Tretji slovenski legionar, ki bo na delu v tej noči, je Vlatko Čančar. Primorec se v sezoni pri Denverju ni naigral. Na petih tekmah le zbral skupno 14 minut in je še brez točke. Za zdaj je zgrešil vse tri mete iz igre. Denver bo gostoval pri Phoenixu.

Liga NBA, 23. januar:

02.00 Brooklyn Nets – Miami Heat

02.00 Detroit Pistons – Philadelphia 76ers

02.00 Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans

03.00 Chicago Bulls – Los Angeles Lakers

03.00 Dallas Mavericks – Houston Rockets

03.00 Phoenix Suns – Denver Nuggets

03.00 Utah Jazz – Golden State Warriors

