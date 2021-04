Dragić in Čančar želita nadaljevati zmagoviti niz

Goran Dragić bo z Miami Heat v noči na soboto gostoval pri Atlanti, Vlatko Čančar pa bo z Denverjem na delu pri Golden State Warriors. Vročica bo lovijo svojo četrto zaporedno zmago, potem ko je na zadnjih treh tekmah ugnala Brooklyn, Houston in San Antonio. Še v boljši trenutni formi je Denver, ki je bil uspešen na zadnjih štirih zaporednih srečanjih, po vrst so Nuggets ugnali Miami, Houston, Memphis in Portland, nazadnje pa so klonili ravno proti zasedbi iz San Francisca.