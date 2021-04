Dragić bi rad nadaljeval, Dončić začel

Ob pogledu na obe lestvici od slovenskih klubov najbolje kaže Denver Nuggets (Vlatko Čančar), ki so v zahodni konferenci na četrtem mestu in dobro stopicajo proti končnici. Če bi se zdaj končal redni del sezone, bi morala Luka Dončić in Goran Dragić v dodatne kvalifikacije, saj njuni moštvi na zahodu in vzhodu zasedeta sedmo mesto. Miami je od varnega šestega mesta oddaljena eno, Dallas dve zmagi.

Slednji je v zadnjem obdobju v slabi formi. Na zadnjih sedmih tekmah je kar petkrat izgubil, zato bodo Dončić in druščina proti Detroitu iskali pot iz krize.

Če bi Dončić rad začel z zmagovitim nizom, pa bi ga rad Dragić s soigralci nadaljeval. Trenutno so pri dveh zmagah, ponoči pa gostujejo pri San Antoniu, ki se na zahodu prav tako bori za vstop v končnico.

Kako v končnico? V izločilne boje se bo po rednem delu iz vsake konference neposredno uvrstilo najboljših šest moštev. Za dve dodatni mesti v obeh konferencah se bodo nato v dodatnih kvalifikacijah pomerile ekipe od sedmega do desetega mesta. Najprej se bosta za prvo vstopnico pomerila sedmo in osmo moštvo. Poraženec dvoboja bo imel nato še eno priložnost, da si zagotovi končnico. A bo moral premagati zmagovalca dvoboja med deveto in deseto ekipo.

Liga NBA, 21. april Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder Philadelphia 76ers – Phoenix Suns Toronto Raptors – Brooklyn Nets Washington Wizards – Golden State Warriors Houston Rockets – Utah Jazz New York Knicks – Atlanta Hawks Dallas Mavericks (Luka Dončić) – Detroit PIstons San Antonio Spurs – Miami Heat (Goran Dragić) Los Angeles Clipeers – Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers – Denver Nuggets (Vlatko Čančar) Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves

Lestvica: