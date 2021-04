Vroči Luka Dončić v velikem slogu do skalpa LA Lakers

Obračuni z Los Angeles Lakers so za Luko Dončića v sicer kratki NBA karieri vedno nekaj posebnega. Od prvega srečanja z idolom iz otroških let LeBronom Jamesom, ki mu je tedaj poklonil dres, do trenutka, ko ga je v iz prve vrste v slovenščini ogovoril zdaj že pokojni zvezdnik Kobe Bryant. V svojem devetem obračunu z nemara kar najbolj slovito franšizo največje košarkarske lige pa je 22-letni Ljubljančan pokazal predvsem napadalni obraz. In zmagovalnega. Bil je namreč gonilna sila Dallasa v zmagi nad aktualnimi prvaki.

V predstavi, v kateri je postregel z izjemnih tehničnim znanjem, kopico atraktivnimi potezami, borbenostjo in spretnim vključevanjem soigralcev, je v 36 minutah in pol dosegel 30 točk, ujel devet odbitih žog ter zbral še osem asistenc in tri pridobljene žoge. V natančnosti meta iz igre je bil tokrat pod svojim povprečjem (skupni met 9:21, za 3 točke), s črte prostih metov pa je meta 9:11.

Shaqov "slovenski" pozdrav "Zavedamo se pomembnosti vsake tekme, saj si želimo zagotoviti vsaj šesto mesto. Vemo, da moramo igrati čvrsto, predvsem pa z veliko energije. Le to smo v nizu tekem pogrešali. Zdaj igramo bolje. Tako moramo tudi nadaljevati," je v prvem odzivu dejal Dončić, ki se je še pred odhodom v slačilnico oglasil v studio priljubljene oddaje "Inside NBA" na TNT. Tam ga je med drugim pozdravil tudi stalni gost Shaquille O'Neal. Nekdanji zvezdnik LA Lakers mu je namenil tudi pozdrav "adijo", a se mu je pri izgovorjavi malce zataknilo.



Zmaga potrpežljivosti

Tekma se sicer za Dončića ni začela prav obetavno. Ob napadalno zadržanem uvodu si je hitro prislužil dve osebni napaki, tako da ga je trener Rick Carlisle že v osmi minuti poklical na klop. Prvi koš je slovenski zvezdnik, ki je sicer s klopi lahko spremljal všečno predstavo svojih soigralcev, dosegel na začetku tretje minute druge četrtine. Nato je po hitrem postopku dosegel osem točk. In ko je na polovici te četrtine njegovo visoko podajo za atraktivno zabijanje izkoristil Dwight Powell, je Dallas prvič vodil z več kot desetimi točkami naskoka (48:37).

Da se ne bodo zlahka predali, so košarkarji LA Lakers na krilih nemškega reprezentanta Dennisa Schröderja pokazali na prelomu med drugo in tretjo četrtino, in sicer z delim rezultatom 13:0. Dallas je nato hitro odgovoril s svojim nizom – 10:0 (72:62). Tudi ta poskus pobega so gostje nevtralizirali in tako odločitev o zmagovalcu prestavili v zadnjo četrtino. V tej je Dallas pokazal več raznolikosti, osredotočenosti in tudi potrpežljivosti ter tako prišel do druge zaporedne zmage.

Anthony Davis znova pod koši Foto: Guliver Image

Pri LA Lakers so z dopadljivo predstavo navdušili Kentavious Caldwell-Pope (29 točk), Dennis Schröder (25) in Andrea Drummond (14 točk, 19 skokov), toda ponudba Dallasa je bila tokrat vendarle precej bolj pestra. Poleg prvega strelca, skakalca in podajalca Dončića je pomembno vlogo z garaškim delom v obrambi ter 11 točkami in osmimi skoki prispeval Willie Cauley-Stein. Svoje točke so prispevali tudi Dorian Finney-Smith (10), Dwight Powell (10) in Josh Richardson (13). Pod 19 točk pa se je podpisal Kristaps Porzingis, ki pa je tekmo znova končal s poškodbo.

Davisova vrnitev

Obračun pete in sedme ekipe zahodne konference pa je postregel tudi z vrnitvijo Anthonyja Davisa. Zvezdnik kalifornijskega moštva je zaradi poškodbe ahilove tetive med 67-dnevnim premorom izpustil kar 30 tekem. Ob vrnitvi je bil, razumljivo, bleda senca velikega junaka lanskoletnega finala in tudi enega najbolj udarnih mož z začetka sezone. Trener Frank Vogel mu je igralne minute namenil le v prvem polčasu, 28-letni krilni center pa je v slabih 17 minutah ob slabem metu iz igre (2:10) dosegel štiri točke in ujel prav toliko odbitih žog. Še naprej pa Jezerniki čakajo na vrnitev svojega prvega zvezdnika. Dežurni finalni MVP LeBron James je namreč zaradi poškodbe gležnja odsoten že dober mesec.

Na še 22. tekmi v tej sezoni je LD77 dosegel vsaj 39 točk Foto: Guliver Image

Znova v nedeljo

Dvoboj Dallas Mavericsks - Los Angeles Lakers bo sicer znova na sporedu že v noči na nedeljo (ob 2.30), nato pa Dončića in soigralce v manj kot tednu čakajo še Golden State, Detroit, Washington in dvakrat Sacramento. To je skupaj več kot tretjina preostalih tekem rednega dela, v katerem si Dallas prizadeva zagotoviti šesto mesto. To namreč vodi neposredno v končnico. Prav z današnjo zmago so Teksačani na lestvici dohiteli šesti Portland (32 zmag : 26 porazov). Že v noči na soboto pa bo znova v akciji tudi Goran Dragić, ki se po drugi strani z Miamijem bori za šesti mesto na lestvici vzhodne konference. Tekmec podprvakov bo tokrat Atlanta.

Liga NBA, 22. april Dallas Mavericks : Los Angeles Lakers 115:110

Dončić 30 (9 skokov, 8 asistenc v 36 min), Porzingis 18; Caldwell-Pope 29, Schröder 25



Boston Celtics : Phoenix Suns 99:86

Walker 32, Tatum 15 (11 skokov); Paul 22, Booker 15



Milwaukee Bucks : Philadelphia 76ers 124:117

Antetokounmpo 27 (16 skokov), Middelton 24; Embiid 24, Millton 20



Orlando Magic : New Orleans Pelicans 100:135

Ingram 29; Williamson 23; Bamba 17, Anthony14 San Antonio Spurs - Detroit Pistons 106:91

White 26, Walker 18; J. Jackson 29, F. Jackson 14



Chicago Bulls : Charlotte Hornets 108:91

Young, White in Vučević 18; Graham 16, Bridges 13

