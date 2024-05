Bo Dallasu uspelo prekiniti "nesrečni" urok?

V Dallasu se pred začetkom finala zahodne konference nadejajo, da se bo v tretjem poskusu začetek serije razvil po njihovih željah. Namreč tako s Clippersi kot z Oklahomo City Thunder so Mavericks izgubili prvo tekmo v gosteh, zdaj upajo, da bo v Minneapolisu zgodba drugačna. Še več, Dallas pod vodstvom Jasona Kidda še nikoli ni dobil nobene izmed prvih tekem v serijah. Tudi leta 2022, ko so se Mavs zavihteli do konferenčnega finala, so izgubili vsako od prvih treh srečanj, tako da so zdaj željni prekiniti urok prvih tekem. Kljub temu izid prve tekme glede na zgodovino ne pomeni veliko, saj je verjetnost, da bodo končni uspeh dosegle ekipe, ki so dobile prvo tekmo v gosteh, le 50-odstotna.

V seriji Dallasa in Minnesote pričakujemo obračun izjemnih obramb, Timberwolves so imeli najboljšo obrambo skozi vso redno sezono, medtem ko je Dallas v tem vidiku igre blestel na zadnjih 20 tekmah rednega dela. Obramba Wolvsov v končnici v povprečju nasprotniku dovoljuje le 99,6 točke na tekmo, kar bi lahko bila težava za Dallas, ki je izmed štirih tekem, na katerih je v končnici dosegel manj kot sto točk, dobil le eno.

Dallas se nadeja boljšega začetka serije. Foto: Guliverimage

Štiri tekme, tri zmage Minnesote, a ...

A v taboru Mavsov ostajajo optimistični. Ekipi sta v rednem delu odigrali štiri tekme, le enkrat je zmagal Dallas, a le na tem obračunu sta za Mavse igrala tako Luka Dončić kot Kyrie Irving, prav tako pa so vse štiri tekme odigrali še pred začetkom februarja ter prihodom P. J. Washingtona in Daniela Gafforda. Kidd bo tokrat lahko napadel z vsemi svojimi orožji, ogromno se znova pričakuje od Luke Dončića, ki v končnici v povprečju dosega 27,3 točke, 9,7 skoka in 9,1 asistence na tekmo. Slovenski as četrtič igra v končnici lige NBA, drugič bo zaigral v konferenčnem finalu. 25-letni košarkar ima že skozi celotno končnico težave s poškodbami, predvsem ga ovirata koleno in gleženj, a je kljub temu do zdaj zaigral na vseh dvanajstih tekmah, ki so jih Mavs odigrali v končnici.

Da je najboljši takrat, ko je to najbolj potrebno, je slovenski kapetan dokazal že večkrat. Dončić je zadnjo serijo sklenil s tremi zaporednimi trojnimi dvojčki. Na tekmi, na kateri so Oklahomo City poslali na počitnice, je dosegel 29 točk, 10 skokov in 10 podaj. To je bil Dončićev četrti trojni dvojček v tej končnici in sedmi na tekmah po koncu rednega dela sezone. Zgolj štirje igralci NBA imajo še vsaj tri zaporedne trojne dvojčke v končnici, Wilt Chamberlain, Russell Westbrook, Draymond Green in Nikola Jokić. Chamberlain in Jokić si delita rekord štirih in oba sta naslov osvojila tisto leto, ko sta to storila. To je bilo leta 1967 za Chamberlaina s Philadelphio in leta 2023 za Jokića z Denverjem.

Mavs bodo tako kot v serijo s Clippersi in OKC vstopili v podrejenem položaju, saj so po rednem delu osvojili peto mesto, medtem ko je bila Minnesota, ki je do zdaj izločila Phoenix in Denver, tretja. "Nikakor se ne počutim, da smo v podrejenem položaju. Oboji smo v konferenčnem finalu z razlogom. Ne vem, kaj misli javnost, a verjamemo v svoje zmožnosti. Pomembno je, da se borimo, ne glede na to, ali vodimo ali zaostajamo z 20 točkami razlike," je bil jasen P. J. Washington.

Kaj bosta pokazala Kyrie Irving in Luka Dončić? Foto: Reuters

Zvezdniška zasedba z granitno obrambo

Glavna orožja Minnesote, ki je zelo dominantna v igri v raketi, so 215 centimetrov visoki Rudy Gobert, ki je bil proglašen za najboljšega obrambnega igralca lige, 213 centimetrov visoki Karl-Anthony Towns, tu sta še Naz Reid (208 centimetrov), ki je v tej sezoni dobil priznanje za najboljšega šestega igralca lige, in Jaden McDaniels (206 centimetrov). "Res so visoki, če bomo prodirali pod obroč, potem vemo, da tam čaka Gobert," je opozoril Jason Kidd. Če to dodamo k razsežnostim igre superzvezdnika in odličnega strelca Anthonyja Edwardsa skupaj z natančno veteransko roko Mika Conleyja, ni nobeno presenečenje, da nekateri verjamejo, da so Timberwolves v procesu grajenja dinastije, kar letos tudi dokazujejo.

Conley je zaradi poškodbe izpustil peto igro polfinalne serije zahodne konference Timberwolves z Denverjem Nuggets, vendar je igral na zadnjih dveh tekmah serije. Na sedmi tekmi je odigral 38 minut in končal z desetimi točkami, osmimi skoki in štirimi asistencami, je pa njegov nastop pred tekmo z Dallasom pod vprašajem. "Bomo videli, kako se bo telo odzvalo," je v povezavi s poškodbo dejal Conley. Na drugi strani v taboru Dallasa zagotovo ne bodo mogli računati na Maxija Kleberja, ki kljub željam še ni pripravljen za največje napore.

Liga NBA, 22. maj: