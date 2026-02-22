Šefi Luke Dončića pred velikim derbijem razjezili navijače Lakersov

Pester nocojšnji spored v ligi NBA se bo začel že ob 19. uri, ko se bodo aktualni prvaki Oklahoma City Thunder pomerili s Clevelandom, končal pa v zgodnjih jutranjih urah z dvobojem Los Angeles Clippers - Orlando Magic. Na delu bo tudi Luka Dončić; v Crypto.com Areno prihajajo veliki rivali, Boston Celtics, navijače Lakersov pa je medtem razjezila drzna poteza vodstva franšize iz Los Angelesa.

Luka Dončić se je po dveh tednih premora na parket vrnil v velikem slogu. V noči na soboto je na mestnem derbiju Los Angelesa proti Clippersom nasul 38 točk, med njimi je bilo kar osem trojk, na koncu pa je to zadostovalo za tesno zmago Jezernikov.

Slovenskega košarkarskega asa in soigralce zdaj čaka še ena tekma, ki bo v ameriški športni javnosti požela ogromno pozornosti. V mestu angelov se bosta pomerili franšizi z največ naslovi v zgodovini lige NBA, v Crypto.com Areno prihaja Boston.

Lakersi se bodo prav na tem obračunu poklonili legendarnemu Patu Rileyju in njegovi bogati zapuščini, zmaga nad velikimi rivali pa bi večeru postavila piko na i. Izziv bo velik; čeprav Boston že od začetka sezone igra brez prvega zvezdnika Jaysona Tatuma, je trdno zasidran na drugem mestu vzhodne konference.

Tekma se bo po vsej verjetnosti lomila pri metu z razdalje, kjer pri Celticsih izstopajo Jaylen Brown, Derrick White in Payton Pritchard. Na zadnjem medsebojnem srečanju (decembra) je Boston odpihnil Jezernike, ki pa so takrat nastopili v močno oslabljeni zasedbi, manjkali so Dončić, LeBron James in Marcus Smart. Tokrat ima JJ Redick na razpolago vse 'težkokategornike'.

Najboljši šov na zemlji postal dražji

Za šov Luke Dončića in Lakersov bo treba odslej odšteti še nekaj več denarja. Foto: Guliverimage Kljub sobotni zmagi in prihajajočem spektaklu med navijači Lakersov trenutno ne prevladuje dobra volja. Za to je namreč poskrbela odmevna poteza vodstva franšize. Da se lahko pohvalijo z 'najboljšim šovom na zemlji', v Los Angelesu radi poudarjajo že dalj časa. Ta šov bo od prihodnje sezone znova nekoliko dražji.

Vodstvo franšize je lastnike sezonskih vstopnic obvestilo o cenah za naslednjo sezono, te pa so precej višje od obstoječih. Pravzaprav predstava, v kateri osrednjo vlogo igra Slovenec, postaja vse težje dostopna že kar nekaj časa.

V sezoni 2024/25 je bilo za vstopnice v enem od višjih cenovnih razredov denimo odšteti dobrih 5400 ameriških dolarjev. V aktualni sezoni je ta cena narasla na slabih 6200 dolarjev, od prihodnje sezone pa bodo enake vstopnice stale preko 9000 dolarjev. Franšiza bo v primeru obročnega plačevanja navijačem zaračunala še dodatne tri odstotke 'administrativnih stroškov'.

Porast cen v nižjih cenovnih razredih je nekoliko manj strma, podražitev naj bi bila okoli 15-odstotna. Za te vstopnice je potrebno odšteti okrog 200 evrov, odvisno od atraktivnosti nasprotnika. Spomnimo; Crypto.com Arena sprejme 18.910 gledalcev in je na vsaki tekmi zapolnjena praktično do zadnjega kotička.

Liga NBA, 22. februar:

Lestvici