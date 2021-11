Dallas se uči igrati brez Dončića, Čančar zadeval, a ne v ligi NBA #video

Luka Dončić je zaradi bolečin v gležnju in kolenu izpustil zadnje tri tekme. Bo nared za novo tekmo med Dallasom in LA Clippers, ki bo na sporedu v noči na sredo?

V noči na ponedeljek so nastopili vsi trije "slovenski" klubi v ligi NBA, a so prav vsi ostali praznih rok, slovenski legionarji pa sploh niso stopili na parket. Luka Dončić je zaradi zdravstvenih težav izpustil še tretjo tekmo Dallasa, njegovi soigralci pa so doživeli še tretji zaporedni poraz. LA Clippers so bili boljši s 97:91. Denver je brez Vlatka Čančarja, ki se je preselil v razvojno G-ligo (Grand Rapids), kjer je na zadnji tekmi dosegel 18 točk, in poškodovanega Nikole Jokića doživel visok poraz v Phoenixu, Toronto pa je priznal premoč najboljši ekipi sezone Golden Statu. Goran Dragić je znova obsedel na klopi.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je izpustil še tretjo zaporedno tekmo Dallas Mavericks. Tako so se odločili njegovi nadrejeni uro pred začetkom atraktivnega gostovanja v dvorani Staples, kjer so se telički pomerili s "starimi znanci" Los Angeles Clippers. Poškodba gležnja in kolena, zaradi katere je izpustil že zadnji tekmi v Phoenixu, torej še ni povsem odpravljena.

Luka Dončić med ogrevanjem za tekmo v Los Angelesu:

Ljubljančan je na krajši turneji po Arizoni in Kaliforniji del odprave Mavericks. Pred srečanjem z Los Angeles Clippers se je tudi ogreval, a so se v taboru teksaškega kluba odločili, da raje ne bodo tvegali z njegovim nastopom. ''Učimo se, kako igrati brez Luke. Ekipa je bila sestavljena okrog njega, tako da se zdaj, ko je odsoten, še učimo, kako igrati. Bomo videli, kako se bo počutil na jutrišnjem treningu, potem pa bomo videli, ali bi lahko zaigral v torek,'' je po dvoboju dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Porzingis in Brunson edina "dvomestna" pri Dallasu

Tudi gostitelji niso zaigrali v najmočnejši postavi. Ni bilo poškodovanega prvega zvezdnika Kawhija Leonarda, ki še okreva po julijski operaciji desnega kolena (natrgana sprednja križna vez, trener gostiteljev Tyronn Lue zaradi bolezni ni računal na Francoza Nicolasa Batuma, enega izmed junakov galskih petelinov na polfinalni tekmi olimpijskega turnirja proti Sloveniji, zaradi poškodbe levega kolena pa je manjkal tudi Dončićev ''znanec'' Marcus Morris Sr., s katerim se je mladi slovenski as v lanski končnici večkrat sporekel zaradi pretirane grobosti prekrškov.

Vrhunci dvoboja med LA Clippers in Dallasom:

Ob odsotnosti Dončića sta pri Dallasu v napadu največ pokazala Kristaps Porzingis (25 točk in 8 skokov) in Jalen Brunson (20 točk in 8 asistenc), a sta znova pogrešala bolj razigrane soigralce. Nihče izmed njih ni dosegel dvomestnega števila točk, niti Tim Hardaway Jr. (8), ki je iz igre zadel le 2 izmed 12 metov. Telički so dobili prvi polčas s 47:46, nato pa sta se v tretji četrtini prebudila Paul George in Reggie Jackson. George, prvi strelec Clippers, je v tem delu srečanja dosegel 12 od skupno 29 točk, Jackson, sicer rojen pred 31 leti v neposredni bližini Slovenije (Pordenone v Italiji), pa je v tretji četrtini prispeval 8 od 23 točk.

Paul George v dvoboju z Jalenom Brunsonom. Foto: Reuters

Gostitelji so tretjo četrtino dobili za deset točk in si odprli pot do zmage. Dallas se je dobrih sedem minut do konca približal na -3 (75:78), a so Clippers odgovorili z devetimi zaporednimi točkami in prednostjo +12 (87:75). Žarek upanja je za goste iz Teksasa posvetil 52 sekund pred koncem, ko je Brunson znižal na 91:94, sodniki pa so prisodili še osebno napako Terencu Mannu, tako da bi moral Brunson izvajati še prosti met. Nato pa je trener gostiteljev zahteval video sodniško asistenco, po kateri so delivci pravice spremenili svoje mnenje, dosodili prekršek Brunsona v napadu, 29 sekund pred koncem pa je Jackson s potezo srečanja, dosegel je koš iz skoraj nemogočega položaja, saj je bil s hrbtom obrnjen proti košu, povišal prednost na 96:89. Zmagovalec je bil tako odločen.

Neverjeten koš Jacksona za 96:89:

Dončićevi soigralci so za tri točke zadeli le šest od 30 metov (20-odstoten met), gostitelji pa so bili dvakrat bolj natančni, saj so jih zadeli 12 od 29 (41-odstoten met).

Po daljši odsotnosti, izpustil je kar devet tekem, se je na parket v dresu Dallasa vrnil Maxi Kleber. Nemec je v 20 minutah dosegel 5 točk. Če je Kleber poskrbel za dobro voljo, pa je za slabšo poskrbel Francoz Frank Ntilikina, saj si je poškodoval desno mečno mišico, tako da v drugem polčasu sploh ni več stopil na parket.

Dončić nazadnje blestel proti Clippers

Kariero 22-letnega slovenskega zvezdnika so v ligi NBA sicer zelo zaznamovali dvoboji proti Los Angeles Clippers. V končnici lige NBA je do zdaj odigral 13 tekem, prav vse pa proti klubu iz mesta angelov, ki je dvakrat zapored izločil Dallas. Lani je bil v mehurčku v Orlandu boljši s 4:2, letos pa se je moral pošteno namučiti, da je izločil teksaško moštvo, pri katerem je izstopal Ljubljančan. Dončić se je nazadnje proti LA Clippers pomeril pred polovico leta na sedmi tekmi 1. kroga končnice, ko je prispeval kar 46 točk, 14 asistenc in 7 skokov. Na 13 tekmah v končnici je v povprečju dosegal kar 33,5 točke.

Kako je Luka Dončić na zadnji tekmi proti LA Clippers dosegel 46 točk:

Čančar v razvojni ligi, Dragić spet obsedel

Košarkarji Phoenix Suns, zadnji finalisti lige NBA, so po dveh zaporednih zmagah nad Dallasom na domačem parketu ugnali še Denver. Nuggets so doživeli hud poraz, izgubili za kar 29 točk, njihov najboljši igralec Nikola Jokić pa je zaradi poškodbe zapestja izpustil nastop. Pri Denverju določeno obdobje ne bo slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, ki v tej sezoni še ni zaigral v ligi NBA.

Čančar je proti Windy Cityju dosegel 18 točk:

Grand Rapids Gold beat the Windy City Bulls tonight 111-93



Vlatko Cancar: 18 pts, 11 rebs, 4 asts

Lance Stephenson: 18 pts, 9 rebs, 3 stls

Nik Stauskas: 22 pts (0-6 3FG’s) 9 rebs

Matt Ryan: 13 pts (3-7 3FG’s)



pic.twitter.com/Fg1YLqCbj2 — Harrison Wind (@HarrisonWind) November 22, 2021

Nedavno je odpravil težave po poškodbi kolka, tekmovalno formo pa zdaj lovi v dresu Grand Rapids Gold v razvojni G-ligi. V noči na ponedeljek je bil dejaven proti moštvu Windy City Bulls in se izkazal z 18 točkami ter 11 skoki.

Prepričljiv poraz je v zadnji tekmi večera doživel tudi Toronto. Vodilna ekipa lige Golden State Warriors je bila boljša za 15 točk, v napadu pa sta blestela (in zadevala trojke) zlasti Jordan Poole in Andrew Wiggins, ki sta skupaj prispevala več kot polovico vseh točk bojevnikov, prvi zvezdnik Stephen Curry pa je tokrat ob skromnem odstotku meta iz igre dosegel "le" 12 točk. Izkušeni Ljubljančan Goran Dragić je tudi tokrat zaman čakal na priložnost in obsedel na klopi vse do konca srečanja.

Liga NBA, 21. november: Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 97:91

George 29 (met iz igre 12/25), 6 as., Jackson 23, Zubac 16, 10 sk.; Porzingis 25 (met iz igre 10/18), 8 sk., Brunson 20, 8 as., Dončić ni igral Detroit Pistons : Los Angeles Lakers 116:121

Grant 36 (met iz igre 12/25), Diallo 17, Jackson 15, Cunningham 13 (met iz igre 6/21), 12 sk., 10 as.; Davis 30 (met iz igre 11/19), 10 sk., 6 as., Westbrook 26, 10 as., 9 sk., Anthony 18, James 10 Chicago Bulls : New York Knicks 109:103

DeRozan 31 (met iz igre 10/20), 6 sk., LaVine 21, 6 sk., White 14; Randle 34 (met iz igre 13/19), 10 sk., Burks 13, Barrett 9, 15 sk. Phoenix Suns : Denver Nuggets 126:97

Johnson 22, Ayton 21, 8 sk., Booker 17, 7 as., Crowder 15; Je. Green 19, Gordon 16, 10 sk., Ja. Green 14, 8 sk., Jokić ni igral, Čančar ni igral Golden State Warriors : Toronto Raptors 119:104

Poole 33 (trojke 8/11), Wiggins 32 (trojke 6/8), 6 sk., Porter Jr. 15, 6 sk., Curry 12 (met iz igre 2/10), 8 as., Green 4, 14 sk., 8 as.; Siakam 21, 6 sk., VanVleet 17 (trojke 3/12), 7 as., Achiuwa 12, 8 sk., Dragić ni igral



