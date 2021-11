LeBron James zakuhal incident, centru Detroita se je strgalo #video

Pester večer v ligi NBA je zaznamoval incident v Detroitu. LeBron James je med gostovanjem Los Angeles Lakers v Detroitu s komolcem udaril Isaiaha Stewarta v obraz in mu razbil arkado, nato pa je center Detroita izgubil živce ter hotel fizično obračunati z velikim zvezdnikom lige NBA, ki je bil izključen drugič v karieri. Soigralci so se morali potruditi, da so preprečili najhujše.

V Detroitu je bilo v noči na ponedeljek zelo vroče. V mestu, kjer je liga NBA pred 17 leti doživela enega najbolj sramotnih prizorov v zgodovini tekmovanja, zloglasni pretep na srečanju med Detroitom in Indiano, ki se je vpisal v zgodovino z vzdevkom The Malice at the Palace (zlo v dvorani, op. p.), je bilo znova vroče. Tokrat se je zaiskrilo na srečanju med Detroitom in Los Angeles Lakers, vse skupaj pa je zakuhal "kralj" LeBron James.

Kako je LeBron James udaril in poškodoval Isaiaha Stewarta?

Veliki zvezdnik lige NBA se je v tretji četrtini, ko so gostje iz Kalifornije zaostajali za 12 točk (61:73), spozabil in s komolcem Isaiaha Stewarta udaril v obraz. Zgodilo se je ravno v trenutku, ko je Jerami Grant (dosegel je 36 točk in poskrbel za rekord sezone) izvajal prosti met. Stewart jo je odnesel s počeno arkado nad desnim očesom, z okrvavljenim obrazom pa je nato skušal na parketu obračunati z Jamesom. Med njiju so se postavili soigralci in člani strokovnih vodstev obeh ekip, a se jim je Stewart večkrat izvil iz objema ter besno krenil proti zvezdniku Jezernikov.

LeBron James je v Detroitu na parketu prebil le 21 minut. Foto: Reuters

Soigralci, zlasti 20-letni Cade Cunningham, ki je proti Jezernikom dosegel prvi trojni dvojček, odkar igra v ligi NBA, so ga na koncu le obvladali in preprečili najhujše. James je bil izključen, po dveh tehničnih napakah je moral predčasno s parketa tudi razjarjeni Stewart, ki je hotel z Jamesom obračunati še v slačilnici, tehnično napako je prejel tudi Russell Westbrook.

Stewart je skušal z Jamesom obračunati tudi v slačilnici:

Isaiah Stewart runs into the tunnel to try and get to LeBron and the Lakers players stay on the lookout pic.twitter.com/9av1yZHib3 — hoops bot (@hoops_bot) November 22, 2021

Zanimivo je, da so Jezerniki bolje igrali brez Jamesa, ki je tekmo končal z desetimi točkami, na parketu pa prebil 21 minut. Ko je prejel drugo izključitev v karieri (leta 2017 je bil izključen zaradi spora s sodniki), so gostje iz mesta angelov zaostajali za 12 točk. Zaostanek se je v nadaljevanju povečal na 17 točk, v zadnji četrtini pa je Los Angeles na krilih Anthonyja Davisa (30 točk, 10 skokov, 6 asistenc, 5 blokad in 4 ukradene žoge) le poskrbel za preobrat in upravičil vlogo favorita. Jezerniki so razmerje zmag in porazov izenačili na 9-9, v nadaljevanje sezone pa bi lahko krenili brez pomoči Jamesa, saj mu grozi kazen. Prisilno bi lahko počival vsaj na dveh, morda treh tekmah.

Liga NBA, 21. november: Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 97:91

George 29 (met iz igre 12/25), 6 as., Jackson 23, Zubac 16, 10 sk.; Porzingis 25 (met iz igre 10/18), 8 sk., Brunson 20, 8 as., Dončić ni igral Detroit Pistons : Los Angeles Lakers 116:121

Grant 36 (met iz igre 12/25), Diallo 17, Jackson 15, Cunningham 13 (met iz igre 6/21), 12 sk., 10 as.; Davis 30 (met iz igre 11/19), 10 sk., 6 as., Westbrook 26, 10 as., 9 sk., Anthony 18, James 10 Chicago Bulls : New York Knicks 109:103

DeRozan 31 (met iz igre 10/20), 6 sk., LaVine 21, 6 sk., White 14; Randle 34 (met iz igre 13/19), 10 sk., Burks 13, Barrett 9, 15 sk. Phoenix Suns : Denver Nuggets 126:97

Johnson 22, Ayton 21, 8 sk., Booker 17, 7 as., Crowder 15; Je. Green 19, Gordon 16, 10 sk., Ja. Green 14, 8 sk., Jokić ni igral, Čančar ni igral Golden State Warriors : Toronto Raptors 119:104

Poole 33 (trojke 8/11), Wiggins 32 (trojke 6/8), 6 sk., Porter Jr. 15, 6 sk., Curry 12 (met iz igre 2/10), 8 as., Green 4, 14 sk., 8 as.; Siakam 21, 6 sk., VanVleet 17 (trojke 3/12), 7 as., Achiuwa 12, 8 sk., Dragić ni igral

Lestvica:

