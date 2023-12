Dallasu ni uspelo, bo Oklahomi?

Los Angeles Clippers so dobili zadnjih devet tekem lige NBA. Decembra še niso izgubili. Imajo 17 zmag in 10 porazov. Ob dveh odigranih tekmah manj so na lestvici pred njimi Okolahoma City Thunder (17 zmag, 8 porazov), ki so njihovi nasprotniki v noči na petek. Tudi Oklahoma je v svojem nizu, in sicer štirih zaporednih domačih zmag.

Prvo ime Oklahome je Shai Gilgeous-Alexander, ki na tekmo dosega v povprečju 30,7 točke. Pri Clippersih je še naprej prvi strelec Kawhi Leonard (24,4 točke), a ima vse pomembnejšo vlogo James Harden. Na zadnjih desetih tekmah je v povprečju dajal po 19,6 točke. Paul George je vprašljiv.

