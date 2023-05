LeBron James bo stisnil zobe, Lakersi pod pritiskom

Srbski zvezdnik Nikola Jokić v tej končnici lige NBA naravnost blesti. V povprečju dosega kar 30,4 točke, 10,2 asistence in 13,8 skoka na srečanje, a ogromen delež je k uspehu na prvih dveh obračunih Denverja in Lakersov prispeval tudi Jamal Murray, ki je na drugi tekmi v zadnji četrtini dosegel kar 23 od 32 Denverjih točk, vključno s štirimi trojkami. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar na obeh tekmah finalne serije zahoda ni stopil na parket. V končnici je zaigral na štirih tekmah, a na nobeni ni bil na parketu dlje kot dobre tri minute, ob tem pa se še ni vpisal med strelce.

Nikola Jokić je v izjemni formi. Foto: Guliverimage

Nuggets bi se z morebitno zmago močno približali velikemu mejniku, saj še nobena izmed ekip v ligi NBA ni zmagala v seriji, potem ko je zaostajala z 0:3 v zmagah. "Še naprej moramo igrati s takšno željo, kot smo igrali na zadnji tekmi. Zdaj nas čaka domača tekma in še večji pritisk, zato moramo biti še bolj pripravljeni," je pred srečanjem dejal prvi zvezdnik Lakersov LeBron James, ki si je na zadnji tekmi zvil gleženj, a je dejal, da je njegova poškodba lažje narave in da bo za tretje srečanje v seriji zagotovo pripravljen, čeprav je bila zdravniška služba pri napovedih bolj skeptična. Medtem ko je lista odsotnih košarkarjev za tretjo tekmo pri Denverju prazna, pa sta pri Lakersih pod vprašajem nastopa Jamesa in Anthonyja Davisa, ki bosta skoraj zagotovo stopila na parket, manjkal pa bo Mo Bamba.

Trener LA Darvin Ham verjame, da se serija še lahko obrne v njihovo korist, saj je njegova ekipa na domačih tleh v končnici še neporažena, saj je na šestih domačih tekmah šestkrat zmagala. "Denver je kot mi, doma so neporaženi. Vedeli smo, da nas čaka velik izziv in že pred to serijo smo se pripravljali, da nas čaka dolgo in težko obdobje," je dejal Ham.

Liga NBA, 20. maj: