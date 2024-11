Cleveland in Oklahoma še brez praske, kako bo tokrat?

V košarkarski ligi NBA dve moštvi v novi sezoni še ne poznata poraza. Na vrhu zahodne konference so košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, ki so dobili vseh pet uvodnih tekem, na vzhodu kraljujejo Cleveland Cavaliers s šestimi zmagami. Ta zmagovita niza bodo ponoči poskušali prekiniti košarkarji Los Angeles Clippers in Milwaukee Bucks.

Moštvi Cleveland Cavaliers in Oklahoma City Thunder v novi sezoni lige NBA še edini ne poznata poraza. Kavalirji so vknjižili že šest zmag in se bodo v noči na nedeljo ustavili pri Milwaukee Bucks Giannisa Antentokounmpa. Ti so v začetku nove sezone nadvse neprepričljivi, po uvodni zmagi nad Philadelphia 76ers so nanizali štiri zaporedne poraze, nazadnje so jih kar s 122:99 premagali Memphis Grizzlies.

Na zahodu pa s petimi zmagami kraljuje Oklahoma, ki jo ponoči čaka spopad z Los Angeles Clippers. Ti so v tej sezoni premagali Golden State Warriors in Denver Nuggets, doživeli pa tri poraze, dvakrat proti Phoenix Suns in enkrat proti Portlandu.

Luko Dončića in njegove Dallas Mavericks naslednja tekma lige NBA čaka v noči na ponedeljek (1.30), ko se bodo na domačem parketu pomerili z Orlando Magic.

