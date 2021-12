Bo klubski rekord podprvakov preprečil prav neprepričljivi Detroit?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Phoenix Suns so v zmagovitem ritmu, že 17 tekem ne poznajo poraza, v tem času so premagali Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Denver Nuggets, pa dvakrat Dončićev Dallas, pa Atlanta Hawks, Minnesoto, Memphis … Jih lahko ustavi neprepričljivi Detroit?

Aktualni podprvaki lige NBA, košarkarji moštva Phoenix Suns, že 17 zaporednih tekem ne poznajo poraza, v noči na petek pa bi lahko z 18. zmago postavili klubski rekord. Z nedavno zmago nad Golden State Warriors so izenačili najdaljši zmagoviti niz Phoenixa v zgodovini, zdaj pa ga želijo proti Detroit Pistons še preseči. Jim lahko to prepreči ekipa, ki je izgubila sedem zaporednih tekem in je gladko na zadnjem mestu vzhodne divizije?