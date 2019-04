Bitka za vrh zahodne konference: Durant in Curry proti Jokiću

V zahodni konferenci košarkarske lige NBA so že znani vsi udeleženci končnice, v noči na sredo pa bosta obračunali vodilni ekipi Zahoda, Golden State Warriors in Denver Nuggets. V primeru, da bi prvaki konferenčni derbi izgubili, bi se ekipi statistično izenačili, obe bi imeli 52 zmag in 25 porazov.

Golden State in Denver sta se v tej sezoni pomerila že trikrat, na zadnjih dveh tekmah (16. januarja in 9, marca letos) so bili boljši branilci naslova lige NBA iz Kalifornije s 142:111 in 122:105, na njunem prvem soočenju v sezoni (22. oktobra lani) pa so bili s 100:98 boljši košarkarji iz Kolorada.

Boj za končnico je v zahodni konferenci odločen, mesto v "play-offu" so si poleg omenjenih vodilnih moštev zagotovili še Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Utah Jazz, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs.

Rockets najboljšega strelca lige Jamesa Hardna gostujejo v Saramentu, San Antonio gosti Atlanto, pri kateri bo osebno statistiko poskušal izboljšati Trey Young, košarkar, ki se z našim Luko Dončićem bojuje za naziv novinca leta, Oklahoma pa LA Lakers, ki bodo zopet igrali brez poškodovanega prvega zvezdnika LeBrona Jamesa.

