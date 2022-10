Začenja tudi Dončić! Kar takoj soočenje s Phoenixom Devina Bookerja

Nova sezona lige NBA se v noči na četrtek začenja tudi za slovenskega asa Luko Dončića. Dallas Mavericks gostujejo v Phoenixu, pri moštvu Suns, ki so ga lani ponižali v polfinalu zahodne konference lige in ga izločili iz boja za naslov prvaka s 4:3 v zmagah. Dončić se bo tako prav na prvi tekmi sezone spet srečal z Devinom Bookerjem, košarkarjem, s katerim sta imela lani nekaj napetih dvobojev, polnih izzivanj in žaljenj, zato lahko pričakujemo nadvse zanimivo tekmo.

Po drugem krogu lanske končnice, v kateri so Dončić in njegovi Mavericks senzacionalno izločili nadute Suns, moštvo, ki je zaradi izjemne statistike 64 zmag in le 18 porazov po rednem delu tekmovanja veljalo za enega glavnih favoritov tudi za naslov prvaka, so bila družbena omrežja prepolna šal na račun Devina Bookerja in njegovih soigralcev.

Prav Booker si je nekajkrat med serijo z Dallasom privoščil Dončića, kar se mu je na koncu maščevalo. Po tem, ko so Suns v seriji povedli z 2:0 v zmagah, so komentatorji Dallasu že napovedovali "metlo", pa so se Dončićevi zbrali, izenačili na 2:2, nato pa se je začela prava drama. Phoenix je na krilih Bookerja in njegovih 28 točk dobil peto tekmo, a tedaj je Suns uspelo popolnoma razjeziti Dončića, ki je nato Mavericks na zadnjih dveh tekmah serije s 33 in 35 točkami popeljal v konferenčni finale.

Proti Dončiću usmerjene Bookerjeve zbadljivke so postale spletni "meme", češ kaj se ti lahko zgodi, če izzivaš slovenskega superzvezdnika, Phoenix, eden najresnejših kandidatov za naslov prvaka, je doživel ponižanje. Za nameček je v Teksas poleti prestopil še JaValle McGee, center Suns, zaradi vse "prtljage" iz prejšnje sezone pa lahko spopad med Dallasom in Phoenixom mirno označimo za derbi.

Dončić in nekoliko spremenjeni Mavs – moštvo je poleti zapustil Jalen Brunson, pa tudi srbski orjak Boban Marjanović ter Marques Chriss, Trey Burke in Sterling Brown, prišli pa so JaVal McGee, Tyler Dorsey, McKinley Wright IV, Facundo Campazzo, Jaden Hardy in Christian Wood – se v novo sezono podajajo z visokimi cilji. "Pripravljen sem na boj za šampionski prstan in tudi ekipa je pripravljena. Vsako leto je naš cilj jasen – zmaga. Mislim, da imamo letos še nekoliko več spoštovanja za celotno ligo, a imamo odlično ekipo, veliko košarkarjev, ki so podcenjeni, in moramo le verjeti," je pred začetkom sezone povedal 23-letni Ljubljančan.

Trener Dallasa Jason Kidd na prvi tekmi sezone ne bo mogel računati na poškodovana Davisa Bertansa in Franka Ntilikino, vprašljiv pa je tudi oboleli Maxi Kleber. Tekma se bo začela ob 4. uri zjutraj po slovenskem času.

Liga NBA, 19. oktober: 1:00, Detroit Pistons – Orlando Magic

1:00, Indiana Pacers – Washington Wizards

1:30, Atlanta Hawks – Houston Rockets

1:30, Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans

1:30, Memphis Grizzlies – New York Knicks

1:30, Miami Heat – Chicago Bulls

1:30, Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers

2:00, Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder

2:00, San Antonio Spurs – Charlotte Hornets

3:00, Utah Jazz – Denver Nuggets

4:00, Phoenix Suns – Dallas Mavericks

4:00, Sacramento Kings – Portland Trail Blazers

