V živo: Dallas v tretji četrtini s stotico, Dončić 31 točk

Denver Nuggets so bili pred to tekmo pri devetih zmagah in petih porazih, Dallas Mavericks pa so imeli eno zmago manj in en poraz več. V obeh ekipah je kar nekaj manjkajočih. Maxi Kleber pri Dallasu ni igral zaradi poškodbe, vprašljiva sta bila JaVale McGee in Reggie Bullock, a sta vseeno stopila na parket. Pri Denverju sta tekmo izpustila njihova najboljša Jamal Murray in Nikola Jokić, saj sta oba v covidnem protokolu. Zaradi bolezni je manjkal Aaron Gordon, zaradi poškodbe pa Ish Smith.

Na tekmi v Dallasu sta bila tudi Saša Dončić in predsednik KZS Matej Erjavec. Foto: Reuters Dallasu je uspel izjemen prvi polčas v napadu. Ob 60-odstotnem metu iz igre so dali kar 73 točk, samo v drugi četrtini 44. Oboje je njihov rekord sezone. Za vodstvo po 24 minutah igre s 73:55 sta dosegla Dončić in Christian Wood po 18 točk. Ljubljančan je bil na dobri poti do trojnega dvojčka, saj je imel že osem skokov in sedem asistenc. Denver brez Jokića in Murrayja ni mogel slediti takemu ritmu domačih košarkarjev. Je dobil pa nekaj več priložnosti za igro Vlatko Čančar, ki je v prvem polčasu odigral osem minut in zadel eno trojko. Ob robu igrišča smo v prvi vrsti tribune videli dva znana obraza: Lukovega očeta Sašo Dončića in predsednik košarkarske zveze Slovenije Mateja Erjavca.

Liga NBA, 18. november: 2.30 Dallas Mavericks – Denver Nuggets 105:83 /po treh četrtinah/

Dončić 31 (9/15 za dve točki, 2/6 za tri), 10 as., 9 sk.; Čančar 6 (1/2 za dve točki, 1/1 za tri)



Chicago Bulls – Orlando Magic

Washington Wizards – Miami Heat

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks

Houston Rockets – Indiana Pacers

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans – Boston Celtics

Utah Jazz – Phoenix Suns

Golden State Warriors – New York Knicks

Los Angeles Lakers – Detroit Pistons

Lestvica: