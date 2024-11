LA Clipper izzivajo vodilne, pri teh vprašljiv nastop Curryja

V noči na torek se bodo v košarkarski ligi NBA v Los Angelesu spopadli Clippers in vodilna ekipa zahodne konference Golden State Warriors. Pri teh se je na seznamu vprašljivih znašel prvi zvezdnik Steph Curry, ki se ubada z manjšo poškodbo kolena. Vprašljiv je tudi nastop Joela Embiida pri Philadelphia 76ers, ki gostujejo pri Miami Heat. Tudi Milwaukee Bucks utegnejo na spopadu s Houston Rockets pogrešati Damiana Lillarda.

V noči na torek po slovenskem času bo v košarkarski ligi NBA odigranih osem tekem. Zanimivo utegne biti v Los Angelesu, kjer Clippers gostijo vodilno ekipo zahodne konference Golden State Warriors. Clippers imajo trenutno enak izkupiček kot Dallas Mavericks Luke Dončića, a s sedmimi zmagami in sedmimi porazi zasedajo 11. mesto na lestvici zahodne konference, torej so tik za teksaško ekipo. Z zmago bi jo prehiteli in pahnili z mest, ki prinašajo kvalifikacije za končnico, njihovo delo pa utegne biti nekoliko lažje, saj se je pri Warriors na seznamu vprašljivih znašel prvi zvezdnik ekipe, ostrostrelec Stephen Curry, ki ga pesti poškodba kolena.

Oslabljeni utegnejo biti tudi Philadelphia 76ers, ki jih čaka spopad z Miamijem. Prvi zvezdnik ekipe iz Filadelfije Joel Embiid je namreč zbolel. Milwaukee Bucks bodo lahko računali na svojega asa Giannisa Antetokounmpa, a bi lahko tudi tekmo s Houstonom izpustil Damian Lillard, ki je zaradi pretresa možganov že izpustil tri obračune.

Luka Dončić je izpustil derbi Dallasa in Oklahome, Mavericks pa naslednja tekma čaka v sredo zjutraj po našem času, ko se bodo na domačem parketu spopadli z New Orleans Pelicans.

