Strelski festival Hardna in Westbrooka premalo za kralja Jamesa

V Houstonu sta se ponoči pomerili zvezdniški ekipi lige NBA domači Rockets z najboljšim strelcem lige Jamesom Hardnom in Los Angeles Lakers s kapetanom LeBronom Jamesom. Lakers so brez pomoči Anthonyja Davisa, ki ima težave s poškodbo hrbta, zmagali s 124:115. Najboljše moštvo lige Milwaukee je na krilih dvojnega dvojčka Giannisa Antetokounmpa zanesljivo ugnalo Brooklyn.

LA Lakers so po polovici rednega dela sezone prvo moštvo zahodne konference in drugo lige. Po 42 odigranih tekmah imajo na računu 34 zmag in le osem porazov, Houston pa je v 41 tekmah zbral 26 zmag in 15 porazov. Peto moštvo zahoda je tako po porazih s Portlandom in Memphisom moralo priznati premoč še jezernikom.

Houston je še ob polčasu vodil s 65:59, tretjo četrtino pa so gostje dobili z 32:17, prednost pa so zadržali do konca tekme. Lakersi so v tej sezoni še bolj prepričljivi v gosteh kot doma, v gosteh so letos slavili že osemnajstkrat, ob tem imajo le tri poraze. Prvi igralec LA Lakers LeBron James je ob zmagi dosegel dvojni dvojček (31 točk, 13/25 met iz igre, 12 podaj), ob enem izmed izvajanju prostih metov pa so mu gledalci v Houstonu vzklikali MVP. Ob odsotnosti Anthonyja Davisa je vlogo prvega pomočnika prevzel Kyle Kuzma, ki je dosegel 23 točk. Na drugi strani je dvojica James Harden in Russell Westbrook skupaj dosegla kar 69 točk, a tudi to ni bilo dovolj za razigrane Lakerse. Westbrook je 35 točkam dodal še devet skokov, prvi strelec lige NBA Harden pa se je tokrat ustavil pri 34 točkah.

Vrhunci tekme v Houstonu:

Vroči Grk poskrbel za šesto zaporedno zmago

Giannis Antetokounmpo je znova blestel. Foto: Reuters Na delu je bilo tudi najboljše moštvo lige, vodilna ekipa vzhoda Milwaukee Bucks, in njen prvi mož, izjemni Grk nigerijskih korenin Giannis Antentokuonmpo. Bucks, ki imajo v tej sezoni ob 38 zmagah le šest porazov, so brez težav slavili v New Yorku pri Brooklyn Nets, ki so pred dnevi dočakali vrnitev Kyrieja Irvinga. Bucks so ob polčasu vodili s 15 točkami naskoka, prednost pa so do konca srečanja le še povečevali. Najzaslužnejši za šesti zaporedni uspeh Milwaukeeja je bil znova Antentokuonmpo, ki je 29 točkam dodal še 12 skokov in tako dosegel še svoj 36. dvojni dvojček na 44 tekmah. Irving pa je bil s 17 točkami prvi strelec Brooklyna.

Booker in Smart z rekordom

Zanimivo je bilo tudi v Bostonu, kjer so morali domači Celticsi ob odsotnosti Kembe Walkerja in Jaylena Browna priznati premoč Phoenixu (119:123). V dresu Sunsov je zablestel Devin Booker, ki je z 39 točkami postavil osebni strelski rekord, k temu dosežku pa je dodal še deset skokov. Pri Bostonu je izjemen strelski dosežek uspel tudi Marcusu Smartu, ki je v 22 poskusih zadel kar enajst trojk (37 točk), s čimer je postavil rekord Bostona v zadetih trojkah igralca na eni tekmi. Prejšnji rekord Bostona sta z devetimi zadetimi trojkami na enem srečanju držala Isaiah Thomas in Antoine Walker. Boston je izgubil že tretjo zaporedno tekmo, ob tem so Celticsi na vzhodu padli na četrto mesto.

Na tretje mesto vzhoda so se po zmagi prebili branilci naslova, Toronto Raptors, ki so s 122:111 ugnali Minnesoto Timberwolves.

Rekordnih enajst trojk Smarta:

Ekipe slovenskih košarkarjev so bile tokrat proste, prvi, ki bo imel priložnost za dokazovanje, pa bo Goran Dragić, ki bo že nocoj ob 21. uri po slovenskem času z Miamijem gostoval pri San Antonio Spurs.

Luko Dončića, Gorana Dragića in Vlatka Čančarja lahko za tekmo vseh zvezd glasujete Zainlahko za tekmo vseh zvezd glasujete tukaj

Liga NBA, 18. januar:

Lestvica:

