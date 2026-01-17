Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
17. 1. 2026,
19.27

Liga NBA, 17. januar

Luka Dončić na stranskem tiru, trener Lakersov pred veliko uganko

LeBron James Luka Dončić pogovor | Luka Dončić zaradi poškodbe (dimlje) ne bo zaigral proti Portlandu. | Foto Guliverimage

Luka Dončić zaradi poškodbe (dimlje) ne bo zaigral proti Portlandu.

Foto: Guliverimage

Košarkarje Los Angeles Lakers v noči na nedeljo čaka gostovanje v Portlandu, kamor se podajajo močno oslabljeni. Da bo manjkal tudi Luka Dončić, so potrdili že v petek. Jezerniki so na zadnjih petih tekmah utrpeli kar štiri poraze, zmaga proti Blazersom bi bila zelo dobrodošla, a v vrstah slednjih blesti Deni Avdija. Dogajanje na parketih lige NBA v zgodnjem terminu odpirata Dallas Mavericks in Utah Jazz.

Luka Dončić Denis Schröder
Sportal Dončić zaradi težav ne bo igral, Schröder po kazni stopil pred medije

Po odlični predstavi za zmago nad Atlanto, ki so jo mnogi označili za najboljšo partijo Lakersov v tej sezoni, je sledila nova boleča zaušnica v obliki poraza proti Charlottu. Ekipo Luke Dončića je znova na cedilu pustila predvsem igra v obrambi in po 39 odigranih tekmah je jasno, da je to glavna težava zasedbe iz Los Angelesa.

V košarkarskih krogih onkraj luže se tako že nekaj časa pojavljajo ugibanja, kako in s kom bi lahko JJ Redick okrepil svojo obrambo, alternativno rešitev pa bo moral trener Lakersov tako ali drugače poiskati že v noči na nedeljo, ko jih čaka zahtevno gostovanje v Portlandu. Blazersi so v dobri formi, na zadnjih desetih tekmah so vknjižili sedem zmag.

Odlično igra predvsem Deni Avdija, a je njegov nastop pod vprašajem zaradi bolečin v hrbtu. V taboru Lakersov imajo medtem poleg Dončića težave tudi Deandre Ayton (bolečine v kolenu), Jaxson Hayes, Austin Reaves (oba stegenska mišica) in Adou Thiero (zvin kolena). Ogromno bo tako znova odvisno od 41-letnega LeBrona Jamesa.

Za ekipi bo to tretje in zadnje medsebojno srečanje v rednem delu aktualne sezone, na prvih dveh sta si razdelili po eno zmago.

Liga NBA, 17. januar

Lestvici

