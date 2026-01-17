Luka Dončić na stranskem tiru, trener Lakersov pred veliko uganko

Košarkarje Los Angeles Lakers v noči na nedeljo čaka gostovanje v Portlandu, kamor se podajajo močno oslabljeni. Da bo manjkal tudi Luka Dončić, so potrdili že v petek. Jezerniki so na zadnjih petih tekmah utrpeli kar štiri poraze, zmaga proti Blazersom bi bila zelo dobrodošla, a v vrstah slednjih blesti Deni Avdija. Dogajanje na parketih lige NBA v zgodnjem terminu odpirata Dallas Mavericks in Utah Jazz.

Po odlični predstavi za zmago nad Atlanto, ki so jo mnogi označili za najboljšo partijo Lakersov v tej sezoni, je sledila nova boleča zaušnica v obliki poraza proti Charlottu. Ekipo Luke Dončića je znova na cedilu pustila predvsem igra v obrambi in po 39 odigranih tekmah je jasno, da je to glavna težava zasedbe iz Los Angelesa.

V košarkarskih krogih onkraj luže se tako že nekaj časa pojavljajo ugibanja, kako in s kom bi lahko JJ Redick okrepil svojo obrambo, alternativno rešitev pa bo moral trener Lakersov tako ali drugače poiskati že v noči na nedeljo, ko jih čaka zahtevno gostovanje v Portlandu. Blazersi so v dobri formi, na zadnjih desetih tekmah so vknjižili sedem zmag.

Odlično igra predvsem Deni Avdija, a je njegov nastop pod vprašajem zaradi bolečin v hrbtu. V taboru Lakersov imajo medtem poleg Dončića težave tudi Deandre Ayton (bolečine v kolenu), Jaxson Hayes, Austin Reaves (oba stegenska mišica) in Adou Thiero (zvin kolena). Ogromno bo tako znova odvisno od 41-letnega LeBrona Jamesa.

Most Points Per Game (PPG) In The 2025-26 NBA Regular Season (Min. 20 Games Played) :



1. Luka Doncic — 33.6

2. Shai Gilgeous-Alexander — 31.6

3. Tyrese Maxey — 30.3

4. Nikola Jokic — 29.6

5. Jaylen Brown — 29.4

6. Donovan… https://t.co/q0PwBIxPVR pic.twitter.com/L6N6ntrQc3 — Stat Defender (@statdefender) January 17, 2026

Za ekipi bo to tretje in zadnje medsebojno srečanje v rednem delu aktualne sezone, na prvih dveh sta si razdelili po eno zmago.

Liga NBA, 17. januar

Lestvici