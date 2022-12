Cleveland Cavaliers imajo 19 zmag in 11 porazov, Dallas Mavericks pa 15 zmag in 14 porazov. Novi prvi zvezdnik Cavsov je Donovan Mitchell, ki se ga še dobro spominjamo iz dresa Utah Jazz. Na zadnji tekmi je Indiani Pacersom nasul kar 41 točk. Doma je Cleveland na 15 tekamh sezone izgubil samo dvakrat. Na drugi strani pa je Dallas dobil le tri od 12 gostujočih tekem. Med sabo igrajo drugič v sezoni, pred dnevi je Cleveland zmagal s 105:90. Mitchell je dal 34 točk, Luka Dončić pa 30.

Iz Dallasa sporočajo, da bodo zaradi težav poškodbami tekmo s Clevalandom izpustili: Dončić (mečna mišica), Spencer Dinwiddie (koleno), Josh Green (komolec), Maxi Kleber (stegenska mišica) in Dwight Powell (stegenska mišica). Zaradi bolezni je vprašljiv nastop Davisa Bertansa. Z Dončićem ni hujšega, gre bolj za prepotreben počitek.

Spencer Dinwiddie (right knee, injury recovery), Luka Dončić (right quad strain), Josh Green (right elbow sprain), Maxi Kleber (right hamstring tear) and Dwight Powell (left thigh contusion) will all miss tonight's game in Cleveland.