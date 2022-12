Težki dnevi za Dončića, a njim je to sezono že dal 42 točk

Dallas Mavericks in Luka Dončić imajo hladno/toplo sezono. Trenutno so hladni dnevi. Izgubili so na treh od zadnjih štirih tekem. Zaradi poškodbe manjkata Josh Green in Maxi Kleber, zaradi bolezni pa je še naprej vprašljiv Davis Bertans. Pred tekmo s Portland Trail Blazers, ki imajo 16 zmag in 12 porazov, so pri izkupičku 14 zmag in 14 porazov. Če želijo premagati Portland, bodo morali omejiti njihov met za tri točke. Ti namreč trojke zadevajo 39-odstotno, Drew Eubanks celo 50-odstotno. To sezono so jih že premagali, pred mesecem dni je bilo 117:112. Takrat je dal Dončić 42 točk.

