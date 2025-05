Jokića in Čančarja lahko že to noč pošljejo na počitnice

Denver Nuggets so v polfinalu zahodne konference lige NBA vodili z 2:1 v zmagah, a so zadnji dve tekmi dobili košarkarji Oklahome City Thunder in lahko v noči na petek v gosteh napredujejo v finale zahoda, kjer jih že čakajo Minnesota Timberwolves. Tako bi predčasno na počitnice poslali Nikolo Jokića in Vlatka Čančarja.