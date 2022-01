Dončiću se je znova smejalo, uspešna vrnitev Porzingisa #video

Po petkovi zmagi nad eno najbolj vročih ekip ta hip Memphis Grizzlies so Luka Dončić in druščina doma gostili še najbolj skromno moštvo sezone Orlando Magic in vknjižili novo zmago (108:92). Slovenski zvezdnik je bil s 23 točkami prvi strelec Dallas Mavericks, za katere je po odsotnosti zaradi covida-19 spet zaigral Kristaps Porzingis , ki se je na parketu vrnil z 19 točkami.

Košarkarji Dallas Mavericks po veliki petkovi zmagi nad Memphisom niso imeli časa za počitek, že v soboto so na domačem parketu pričakali najbolj skromno ekipo lige Orlando Magic. Luka Dončić in soigralci, ki jih je po štirih tekmah odsotnost znova vodil Jason Kidd, so vodili praktično od prve do zadnje minute. Po prvi četrtini so imeli devet točk prednosti, ob polčasu 12 (55:43). Prednost so v zadnjem delu zvišali tudi na 23, na koncu pa slavili s 108:92.

Vrhunci srečanja v Teksasu:

Znova je bil prvo ime obračuna Luka Dončić, ki je na parketu preživel 31 minut in pol in se v tem času povsem približal dvojnemu dvojčku (23 točk 9 skokov), dodal je še tri asistence. Znova mu ni stekel met z razdalje, od šestih poskusov je dosegel le eno trojko.

To je bil večer vrnitve Kristapsa Porzingisa, ki je bil zadnje dni zaradi protokolov, vezanih na covid-19, le gledalec. Latvijski center je igral slabih 28 minut in vpisal 19 točk, 12 jih je dosegel že v prvi četrtini. Pri 19 točkah se je ustavil tudi Jalen Brunson.

Kristaps Porzingis se je vrnil v tekmovalni ritem in v slabih 28 minutah vknjižil 19 točk. Foto: Guliverimage

Tudi naslednjo tekmo bo Dallas igral doma, v noči na torek bo gostil košarkarje Oklahoma City Thunder. Z novo zmago so se prebili na peto mesto zahodne konference, v kateri je na vrhu Phoenix Suns.

Tik za Dallasom so Denver Nuggets poškodovanega Vlatka Čančarja, ki so vknjižili najvišjo zmago večera. Los Angeles Lakers so odpravili s kar 133:96. Nah Shoh Hyland je bil s 27 točkami (10 skokov) prvi strelec ob zmagi, Nikola Jokić je vpisal nov trojni dvojček (17 točk, 12 skokov, 13 asistenc). Na drugi strani sta prednjačila LeBron James (25 točk, 9 skokov) in Russel Westbrook (19 točk).

Nikola Jokić je ob visoki zmagi Denverja nad LA Lakers vknjižil nov trojni dvojček. Foto: Guliverimage

Toronto Raptors, katerega član je Goran Dragić, ki se pri kanadski ekipi ni znašel in je že lep čas odsoten iz osebnih razlogov, so v gosteh na kolena spravili prvake. Ob zmagi s 103:98 je s trojnim dvojčkom blestel Pascal Siakam, (30 točk,10 skokov, 10 asistenc). Grški orjak Giannis Antetokounmpo se je ustavil pri 30 točkah.

Nov poraz so si privoščili košarkarji za zdaj še vodilnega kolektiva vzhodne konference Chicago Bulls, s 112:114 so izgubili v Bostonu, kjer je voz do zmage vlekel Jason Tatum (23 točk, 13 sk.).

Liga NBA, 15. januar: Dallas Mavericks : Orlando Magic 108:92

Luka Dončić 23 (7/19 iz igre, 1/6 za tri, 8/9 prosti meti), 9 sk., 3 asist., izgubljena žoga v 31.23, Porzingis 19, 7 sk., Brunson 19.; Lopez, Suggs, Wagner vsi po 19 Milwaukee Bucks : Toronto Raptors 98:103

Antetokounmpo 30, Allen 18, Middleton 16; Siakam 30, 10 asist., 10 sk., Anounoby 24, 8 sk. Washington Wizards : Portland Trail Blazers 110:115

Dinwiddie 27, Harrell 16, Kuzma 16, 12 sk.; Simons 31, 11 asist., Nurkić 23, 14 sk. Atlanta Hawks : New York Knicks 108:117

Young 29, Gallinari 17; Barett 26, Randle 24, 9 asist. Brooklyn Nets : New Orleans Pelicans 120:105

Harden 27, 8 sk., 15 asist., Mills 21; Ingram 22, 8 asist., Hart 14, 11sk. Miami Heat : Philadelphia 76ers 98:109

Yurtseven 22, 11 sk., Herro 16; Embiid 32, 12 sk., Harris 22. Oklahomy City Thunder : Cleveland Cavaliers 102:107

Gilgeous-Alexander 21, Bazley17, 7 sk.; Garland 27, 18 asist., Mobley 20 Boston Celtics : Chicago Bulls 114:112

Tatum 23, 13 sk., Brown 17, 7 sk.; Vučević 27, DeRozan 23, 8 sk., Dosunmu 21,10 asist. San Antonio Spurs : Los Angeles Clippers 101:94

White 19, Murray 18, 9 asist.; Coffey 20, Morris Marcif 15 Denver Nuggets : Los Angeles Lakers 133:96

Hyland 27, 10 sk., Green 26, Jokić 17, 12 sk., 13 asist.; James 25, 9 sk., Westbrook 19

(Vlatko Čančar/Denver okreva po operativnem posegu).

