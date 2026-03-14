S. K.

Sobota,
14. 3. 2026,
19.35

Liga NBA, 14. marec

Poslastica v Los Angelesu, k Dončiću prihaja Nikola Jokić

Luka Dončić - Nikola Jokić | Foto Reuters

Luka Dončić in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Lakers bodo imeli danes ob 1.30 po slovenskem času priložnost, da Nikoli Jokiću in Denver Nuggetsom vrnejo za poraz izpred dobrega tedna dni, ko so v Koloradu izgubili s 113:120. Lakersi so se z nizom štirih zaporednih zmag povzdignili na četrto mesto zahodne konference, Nuggetsi so trenutno peti. Trener kalifornijske ekipe JJ Redick ima nekaj skrbi zaradi poškodb.

Lakersi bodo na svoji 67. tekmi sezone pogrešali poškodovana Maxija Klebra in Marcusa Smarta, vprašljiv pa je tudi nastop centra Jaxona Hayesa, ki ima težave s hrbtom. Preostali varovanci trenerja JJ Redicka so zdravi, proti Denverju bo lahko računal tudi na udarno zvezdniško trojico Luka Dončić – Austin Reaves – LeBron James.

Lakersi so nanizali štiri zaporedne zmage, nazadnje so s 142:130 premagali Chicago Bullse in so pred spopadom z Denverjem lahko nadvse samozavestni. Prav Nuggetsi so zadnja ekipa, ki je Jezernikom zadala poraz, pred dobrim tednom dni jih je v Koloradu premagala s 120:113. Tako imajo Dončić in druščina priložnost, da Nikoli Jokiću in soigralcem na domačem parketu vrnejo z enako mero.  

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.