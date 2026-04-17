Petek, 17. 4. 2026, 20.47

Liga ABA, drugi del, 8. in 9. krog

Krka prekratka proti Zadru, Partizan zavrnil prošnjo Crvene zvezde

KK Krka, Blaž Mahkovic | Krka je morala priznati premoč Zadru. | Foto Drago Perko/KK Krka

Za uvod v deveti krog skupine za obstanek v ligi ABA je Krka v Novem mestu s 65:75 izgubila proti Zadru. Ilirija bo v času nedeljskega kosila v Hali Tivoli pričakala Mego, Cedevita Olimpija pa bo v okviru boja za prvaka nekaj ur kasneje v isti dvorani v nedeljo pričakala Igokeo.

Zadar se je proti Krki v Novem mestu podpisal pod 12. zmago v sezoni in je ohranil možnosti za uvrstitev v končnico, medtem ko je Krka s porazom izgubila tudi teoretične možnosti, da bi se prebila na prvi dve mesti in v boj za prvaka. 

Krka, ki je igrala brez obolelega Jana Rebca, je tekmo začela bolje, saj je po prvi četrtini vodila s sedmimi točkami prednosti (24:17). Zadar je v drugi četrtini preobrnil potek igre in na veliki odmor odšel s šestimi točkami prednosti (35:41). Tekma je ostala izenačena vse do 28. minute tekme, ko je razlika znašala dve točki (47:49), nato pa je Zadru v naslednjih dveh minutah uspelo narediti serijo 10:0 in 16 sekund pred koncem tretje četrtine povesti z 12 točkami prednosti (47:59).

Krki se v nadaljevanju ni uspelo vrniti v igro, žarek upanja na preobrat je s trojko dve minuti in 13 sekund pred koncem vlil Urban Oman in znižal zaostanek domačih na osem točk (65:73). Toda gostujoči košarkarji so ostali zbrani in tekmo dobili zanesljivo dobili s 75:65. Zadar, ki je dobil štiri od zadnjih petih tekem, je na koncu zbral 40 skokov, Krka le 23.

Pri novomeški zasedbi je bil na koncu s 15 točkami najbolj učinkovit Blaž Mahkovic, 12 jih je dodal Sukhmail Mathon, deset pa Lovro Urbiha. Za Zadar je Vladimir Mihailović prispeval 21 točk, podelil je devet asistenc, imel je še osem skokov.

Novomeščani bodo zadnjo tekmo lige za obstanek odigrali v ponedeljek, 27. aprila, proti Dunaju.

V nedeljo beograjski derbi, a ...

V nedeljo bo na sporedu tudi veliki beograjski derbi med Partizanom in Crveno zvezdo. Čeprav je Crvena zvezda vložila prošnjo za prestavitev prihajajočega večnega derbija v ligi ABA, se zdi, da iz tega ne bo nič, saj se v Parizu niso strinjali z zahtevo rdeče-belih. V taboru Zvezde so si želeli več časa za pripravo na prvo tekmo play-ina končnice evrolige, ki bo najverjetneje le 48 ur po tekmi s Partizanom.

Petek, 17. april:

Sobota, 18. april:

Nedelja, 19. april:

Ponedeljek, 20. april:

Lestvici:

Najboljših osem:

Skupina za obstanek:

