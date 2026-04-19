Gajser v Trentinu precej trpi: Imel sem že boljše dneve

Tim Gajser je na svoji domači dirki v Trentinu pred množico slovenskih navijačev na težki preizkušnji. Zaradi bolečin v rebrih precej trpi. A zanj ni predaje, pravi. Prva vožnja ga čaka ob 14.15. Z odličnim štartom, kakršnega je imel na sobotnih kvalifikacijah, lahko med najboljše poseže tudi Jan Pancar. Prvi favorit je vodilni v svetovnem prvenstvu MXGP Lucas Coenen. Po padcu oziroma odstopu v soboto pa želita med najboljše tudi rekorder po številu zmag Jeffrey Herlings in aktualni prvak Romain Febvre.

Slovenci pred štartom vedno zadimijo "slovenski" zavoj. Foto: Matej Podgoršek Na najlepšem prizorišču v koledarju se dogaja peta letošnja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu, velika nagrada Trentina. Pravijo ji kar slovenska velika nagrada, saj se tu vsako leto zbere več tisoč slovenskih navijačev. In tudi letos je tako. Pod navpičnimi stenami v Pietramurati, 20 minut vožnje severno od Gardskega jezera, je Tim Gajser (Yamaha) dosegal najboljše rezultate v karieri (vse s svojo nekdanjo ekipo Hondo). Šestkrat je zmagal in bil 13-krat na zmagovalnem balkonu. In Slovenci so vselej pripravili navijaški spektakel. "Že na kvalifikacijah je bilo neverjetno, na dirki bo še bolj. To te zagotovo dvigne. Dal bom vse od sebe," nam je z nasmehom povedal Gajser. A letos nima navijačev samo on, temveč tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM), njegov generalni pokrovitelj TEM Čatež je denimo organiziral avtobusni prevoz za svoje delavce.

MXGP Trentina, sobotna kvalifikacijska vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Tom Vialle (Honda)

3. Andrea Adamo (KTM)

4. Kay de Wolf (Husqvarna)

5. Tim Gajser (Yamaha)

6. Ruben Fernandez (Honda)

…

25. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek sezone po kvalifikacijski vožnji (4/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 202 točki

2. Jeffrey Herlings (Honda) 180

3. Tom Vialle (Honda) 171

4. Romain Febvre (Kawasaki) 160

5. Tim Gajser (Yamaha) 155

6. Maxime Renaux (Yamaha) 146

…

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 34

"Upam, da bodo na dirki bolečine malo manjše"

Gajser je poudaril, da je letos proga tukaj precej zahrbtna. Foto: Guliverimage Naš petkratni svetovni prvak ta konec tedna precej trpi. Bolečine v prsih in rebrih po grdem padcu na Sardiniji so še vedno prisotne. Zato dirka nekoliko v krču, tudi ob pogovoru z novinarji, ki smo na dirki, je vidno, da ga boli. "Bom rekel, da sem že imel boljše dneve," je bil po kvalifikacijski vožnji odkrit Gajser. Bil je peti. "Upam, da bodo na dirki bolečine malo manjše in bom lahko pokazal iz kakšnega testa sem. In da odpeljem, kot znam." Če se bo želel boriti za zmagovalni balkon oziroma za prvo peterico, bo kot prvo moral narediti dva dobra štarta. Ti pa mu z Yamaho za zdaj ne uspevajo. "Tukaj je ravnina do prvega zavoja kar odprta. Zagotovo si želim dober štart, saj ti olajša tekmo. Tak je načrt za nedeljo." Prehitevanja so tu precej težavna, še posebej v soboto je bilo tako, ker proga ni bila globoko preorana in ni bilo kanalov in tako priložnosti, da se ustvari več linij.

Pancar: Od zunaj se da priti z dobrim štartom okoli 10. mesta

Jan Pancar je bil lani v Trentinu na sedmem mestu. Foto: Guliverimage Da proga ni kot v prejšnjih letih, je po kvalifikacijski vožnji poudaril tudi Pancar, ki jo je končal na 25. mestu. Te si je pokvaril s padcem, pa še v bokse je moral zaradi zvitega krmila. "Proga ni bila najboljša. Upam, da jo bodo za dirko bolje pripravili. Bila je zelo trda, suha. Upam, da jo bodo 'odprli', da bodo bolj globoki kanali." Ker bo štartno rampo izbiral kot 25., bo imel precej zunanjo. "Ne bo najlažje. Sta mi pa že v Švici uspela dobra štarta iz 35. mesta, tudi tu se da od zunaj priti z dobrim štartom okoli desetega mesta." Mladi Dolenjec je v soboto izvrstno štartal in bil sredi prvega kroga celo na četrtem mestu. Ima potencial, a se letos smole kar ne more otresti.

Po jutranjem ogrevanju bo prva vožnja v šibkejšem razredu MX2 ob 13.15. V tem nastopa mladi Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna). Gajser in Pancar bosta v MXGP prvič dirkala ob 14.15. Odločilni drugi vožnji sledita ob 16.10 oziroma 17.10. Dogajanje na Sportalu spremljamo s prizorišča.