V živo: preobrat Dallasa na krilih Irvinga, pred tem blestel francoski orjak!

Košarkarji Dallasa imajo lepo priložnost, da se na počitek pred zvezdniško tekmo All-Star odpravijo s nizom šestih zaporednih zmag. Pravkar ga lovijo v teksaškem obračunu proti San Antoniu, na katerem sta v središču pozornosti Luka Dončić, slovenski košarkarski virtuoz je v življenjski formi in je prvi strelec lige NBA, ter mladi francoski orjak Victor Wembanyama, ki je v prvem polčasu dosegel kar 20 točk. V vrste Dallasa se je na parket vrnil Dereck Lively II, manjkata pa Maxi Kleber in Dante Exum.

Dallas Mavericks : San Antonio Spurs 66:55 * (25:32, 56:51, -:-)

Irving 24, Dončić 15; Wembanyama 20, Sochan 10

Učinek Luke Dončića: 15 točk (za tri 1/6, za dve 4/6, prosti meti 4/4), 7 sk., 7 as., 2 ukr. žogi, 5 izg, žog v 22 minutah

Kako je Victor Wenbamyama vstopil v tekmo s trojko, ko ga je pokrival Daniel Gafford:

Victor Wembanyama shows off the handle and buries the triple 🎯



pic.twitter.com/3DDDZeZrXt — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 15, 2024

Tri ekipe v ligi NBA so v nizu petih zaporednih zmag (nobena nima daljšega): Boston Celtics, Golden State Warriors in Dallas Mavericks. Luka Dončić in soigralci imajo lepo priložnost še za šesto zaporedno, saj igrajo proti najslabši ekipi zahodne konference, San Antonio Spurs. Če ima Dallas 31 zmag, jih ima San Antonio samo 11.

Mladi oboževalec Victorja Wembanyame na srečanju v Dallasu v dresu Luke Dončića. Foto: Reuters

V noči na četrtek se v ligi NBA igra kar 13 tekem. Slovenski ljubitelji košarke z največjim zanimanjem spremljajo spopad mladih zvezdnikov lige NBA, Luke Dončića in Victorja Wembanyame. Slovenski as je pri povprečju 34,3 točke, 8,8 skoka in 9,6 asistence na tekmo, francoski, ki ima opravka s krstno sezono v ligi NBA, pa pri 20,4 točke in 10,1 skoka. Na zadnji tekmi v Torontu je vpisal trojni dvojček, pri čemer je zbral kar 10 blokad. San Antonio je nadigral Toronto in prekinil niz sedmih porazov.

Ekipi med sabo to sezono igrata že tretjič, na božični večer so Mavericks zmagali s 144:119, a je Wembanyama tisto tekmo izpustil. Je pa zdaj Dallas še boljši, tudi močnejši za dva vrhunska košarkarja (P. J. Washington in Daniel Gafford), in je na zadnjih desetih tekmah zmagal sedemkrat. Ravno obratno pa je San Antonio na zadnjih desetih sedemkrat izgubil.

Liga NBA, 14. februar:

Lestvica: