Žalostna novica iz Miamija: Dragića, ki je davno opozarjal na Dončićev fenomen, ne bo v Dallasu

Današnji večer v ligi NBA bo zelo pester. Začel se bo že ob 23. uri v Phoenixu, srca slovenskih ljubiteljev košarke pa bodo začela hitreje utripati ob 2.30 zjutraj, ko bo Dallas v ''slovenskem'' spopadu gostil Miami in številne zanesenjake na v teh dneh zasneženi strani Alp prikoval pred ekrane. Slovenski spektakel žal ne bo popoln, saj na parketu ne bo obeh slovenskih zvezdnikov. Vroči Luka Dončić, ki je v zadnji tekmi navdušil s trojnim dvojčkom in kar 41 točkami, bo pogrešal Gorana Dragića, ki zaradi poškodbe mišice še ni nared za vrnitev.

Zlati kapetan slovenske reprezentance, ki je leta 2017 senzacionalno osvojila evropsko prvenstvo v košarki, bo tako zaradi zdravstvenih težav izpustil še eno tekmo. Ne bo ga na gostovanju v Dallasu, kjer smo si obetali prvi medsebojni spopad najboljših slovenskih košarkarjev v tej sezoni, a je vmes posegla višja sila.

Goran Dragić tako ne bo mogel zaigrati proti nekdanjemu reprezentančnemu soigralcu, s katerim si je med nepozabno evropsko pravljico leta 2017 delil sobo. Če bi bila oba na parketu, bi lahko spremljali veliki slovenski spektakel, v katerem bi se, tako so v šaljivem tvitu, ki Slovenijo navdaja s ponosom, zapisali Dallas Mavericks, spopadla najboljša aktivna slovenska košarkarja. Na uradni objavi je tudi pripis ''Kdor ne skače ni Sloven'c!"

Preroške besede Gorana Dragića

Na "današnjem" dvoboju v Dallasu bo izmed Slovencev na delu le Luka Dončić. Foto: Reuters Kako sploh Dragić doživlja fenomen mladega zvezdnika Dallas Mavericks? ''Skušal nas je opozoriti,'' se glasi začetek članka na uradni strani lige NBA. Napisal ga je Sekou Smith, govori pa o preroških besedah Dragića, ki je po evropskem naslovu Slovenije leta 2017 napovedal, da bo Luka Dončić osvojil svet.

''Je rojeni zmagovalec. Ne, sploh se ne šalim. Osvojil je že veliko lovorik in medalj. Srečen sem zanj. Zapomnite si moje besede, Luka bo eden najboljših na svetu,'' je izkušeni Ljubljančan, prvi Slovenec, ki je zaigral na All-star tekmi v ligi NBA, povedal po znameniti zmagi v finalu EuroBasketa nad Srbijo v Istanbulu.

In res. Dončić je neverjetno hitro podiral mejnike. Postal je najboljši v Evropi, z Realom osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, nato v dresu Dallasa postal najboljši novinec sezone, v tej sezoni, šele njegovi drugi, odkar igra v ZDA, pa je skoraj neustavljiv. Na tekmo dosega v povprečju 30 točk, 10 skokov in 9 asistenc, kar ga uvršča med najboljše igralce v ligi. Izbran je bil za naj igralca meseca zahodne konference, hkrati pa spada med najbolj resne kandidate za priznanje MVP! Dončić opozarja nase s srčno, atraktivno in zlasti nesebično igro, s katero osrečuje soigralce.

Skoraj na vsaki tekmi izboljša katerega izmed rekordov, vedno več je srečanj, ko mu gledalci skandirajo MVP. Tako je bilo tudi na zadnji tekmi v Mexico Cityju, ko se je vpisal v zgodovino že z osmim trojnim dvojčkom v tej sezoni!

Presenetilo ga je le nekaj

Goran Dragić je navdušen nad predstavami prvega zvezdnika Dallasa. Foto: Gulliver/Getty Images Tudi Dragić, ki ga v tem večeru zaradi poškodbe prepone žal ne bo v Dallasu, kjer na tribunah ne bo manjkalo slovenskih navijačev, je po svoje presenečen, da se je LD 77 tako hitro prebil v elitno skupino košarkarjev lige NBA. ''Vem, kaj sem dejal leta 2017. Tako sem tudi mislil. Presenetilo me je le, da se je vse zgodilo tako hitro. Sprva sem predvideval, da bo Luka tako dober v tretji, četrti ali peti sezoni v ligi NBA, ne pa drugi! Že zdaj je eden od najboljših, čeprav je star šele 20 let, a ga spremlja takšna statistika, to je res noro reči, kot da je naslednji Michael Jordan,'' ne skriva navdušenja nad odličnimi prestavami mlajšega rojaka, s katerim je v odličnih odnosih.

''To je res noro. Igral sem skupaj z njegovim očetom Sašo. Prvič sem ga spoznal, ko je imel komaj pet let. Takrat je pobiral žoge naši ekipi. Izjemno je spremljati njegov skokovit napredek. Še vedno je tako mlad, a igra povsem drugače, kot bi lahko pripisali košarkarju njegovih let.''

Bo Rick Carlisle s pomočjo Luke Dončića popeljal Dallas do nove domače zmage v ligi NBA? Foto: Guliver/Getty Images

Dvoboj med Dallasom in Miamijem, ki jima gre v tej sezoni odlično, saj v svojih konferencah zasedata visoki mesti, se bo v dvorani American Airlines Center v Teksasu začel ob 2.30 po slovenskem času.

Neither Dragic nor Winslow traveling to Dallas for Saturday’s game. Could join Heat on trip. — Ira Winderman (@IraHeatBeat) December 14, 2019

Lestvica: