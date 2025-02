Še ena domača tekma Dallasa, Oklahoma za osmo zaporedno zmago

Konec tedna se v ligi NBA dogaja tekma vseh zvezd, pred tem je na sporedu še pet tekem rednega dela sezone. Dallas Mavericks brez poškodovanih Anthonyja Davisa in Daniela Gafforda gostijo Miami Heat, nekdanji član Vročice Jimmy Butler s svojim novim klubom Golden State Warriors gostuje v Houstonu, derbi večera pa igrata ekipi Oklahoma City Thunder in Minnesota Timberwolves.

Čeprav oslabljeni zaradi poškodb in odhoda Luke Dončića, so Dallas Mavericks dobili tri od zadnjih štirih tekem, minulo noč s 111:107 proti Golden State Warriors. Kyrie Irving je dosegel 42 točk. Imajo 29 zmag in 26 porazov, Miami Heat, ki ga gostijo v domači dvorani, pa 25 zmag in 27 porazov.

Oklahoma City Thunder in Minnesota Timberwolves sta lani zasedali prvo in tretje mesto v zahodni konferenci, letos so na prvem in sedmem mestu. Oklahoma, ki igra za osmo zaporedno zmago, je pri 44 zmagah (devet porazov), Minnesota pa pri 30 zmagah (25 porazov).

Liga NBA, 13. februar:

Lestvica: