Luka Dončić novopečeni strelski kralj Jugoslavije

V ligi NBA bo v noči na nedeljo zelo pestro. Na delu bo kar 22 ekip, številne izmed njih bi lahko na delu predstavile kar nekaj svežih obrazov. Tako bi lahko za Dallas prvič zaigrala Spencer Dinwiddie in Davis Bertans, iz tabora Washington pa še niso sporočili, ali bi morda lahko proti Sacramentu zaigral tudi nekdanji teliček Kristaps Porzingis. Luka Dončić se bo znova pomeril z Los Angeles Clippers, katerim je v petek nasul neverjetnih 51 točk in poskrbel za rekord, s katerim je postal tudi strelski kralj nekdanje Jugoslavije.

Ob 2.30 po slovenskem času se bo začel dvoboj med Dallasom in Los Angeles Clippers. Edina ekipa, proti kateri je Luka Dončić nastopil v končnici ligi NBA in proti njej dvakrat zapored izpadel, je močno oslabljena. Kawhi Leonard in Paul George še nista nared, kar je Dallas v petek znal izkoristiti in zmagal za +7 (112:105). Dončić je dosegel rekord kariere, prvič presegel 50 točk in poskrbel za ''jugoslovanski'' rekord, ki si ga je pred njim lastil njegov srbski prijatelj Nikola Jokić (50), dolgoletni zvezdnik Denverja, pri katerem si deli slačilnico s trenutno poškodovanim Vlatkom Čančarjem.

Strelski rekord košarkarjev z območja nekdanje Jugoslavije v ligi NBA: 51 Luka Dončić (Slo)

50 Nikola Jokić (Srb)

48 Bojan Bogdanović (Hrv)

44 Dražen Petrović (Hrv)

43 Nikola Vučević (ČG)

42 Predrag Stojaković (Srb)

40 Goran Dragić (Slo)

Dončić je v petek že v prvi četrtini dal 28 točk in zadel kar sedem trojk. Dallas je na zadnjih 22 tekmah vknjižil kar 17 zmag in se na lestvici zahodne konference utrdil na petem mestu. Tokrat bi lahko v dresu Dallasa debitirala zadnja novinca, to sta Američan Spencer Dinwiddie in Latvijec Davis Bertans.

Bo Porzingis debitiral?

Baltska soseda Domantas Sabonis in Kristaps Porzingis sta v zadnjih dneh zamenjala delodajalca. Foto: Reuters V Washington se je iz Dallasa preselil njegov rojak Kristaps Porzingis, ki je v tej sezoni za Mavericks odigral 34 tekem, na njih pa prispeval 19,2 točke in 7,7 skokov. Latvijski orjak ima zelo pogoste zdravstvene težave, iz tabora Wizards pa še niso potrdili, ali bi lahko v noči na nedeljo zaigral proti Sacramentu, kjer bi se lahko pod košem srečal z baltskim sosedom Domantasom Sabonisom. Porzingis bo pri Washingtonu do konca sezone pogrešal prvega strelca Bradleyja Beala, ki okreva po operaciji levega zapestja.

Osrednja junaka odmevne menjave, storjene na zadnji dan prestopnega roka, še ne bosta debitirala za nova delodajalca. James Harden (76ers) zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo zaigral proti Clevelandu, Avstralec Ben Simmons (Nets), ki v tej sezoni sploh še ni stopil na igrišče, pa bo manjkal proti Miamiju zaradi poškodbe hrbta. Brookyln je v hudi krizi, brez poškodovanega Kevina Duranta je zelo ranljiv, nanizal je kar deset porazov. Tokrat ga čaka zahtevna naloga, na drugi strani bo Miami, ki se lahko pohvali s štirimi zaporednimi zmagami.

James Harden v noči na nedeljo še ne bo debitiral v dresu Philadelphie. Foto: Guliverimage

San Antonio bo gostoval v New Orleansu, a najverjetneje brez Gorana Dragića. Petintridesetletni Ljubljančan, ki je v tej sezoni v dresu Toronta stopil na parket le petkrat, še čaka na svojo nadaljnjo usodo v ligi NBA. Eden izmed verjetnih scenarijev je, da se bo dogovoril za odkup pogodbe in svojo košarkarsko pot nadaljeval drugje.