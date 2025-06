Veliki finale lige NBA se s tretjo in četrto tekmo nadaljuje v Indianapolisu. Domači Pacers bodo v noči na petek (2.30) gostili Oklahomo City Thunder, ki je za izenačenje serije na drugi tekmi zmagala s 123:107. Prvo so Pacers dobili za točko (111:110).

Indianapolis šele drugič in pa prvič po 25 letih gosti veliki finale lige NBA. Takrat so ga Indiana Pacers z 2:4 v zmagah izgubili proti Los Angeles Lakersom. "To je največja tekma leta," je ob izidu v zmagah z 1:1 proti Oklahomi City Thunder pred tretjo tekmo poudaril član Pacersov Pascal Siakam. O tem priča tudi zgodovina: v kar 80 odstotkov primerov je zmagovalec tretje tekme (ob izidu 1:1) dobil finale. "Najti moramo način, da smo boljši kot ekipa," pa pravi najbolj koristen igralec rednega dela Shai Gilgeous-Alexander.

Izid v zmagah je poravnan na 1:1. Foto: Reuters Thunder velja za favorita tega finala, a Pacersov ne gre odpisati. Pozor na naslednji statistični podatek: že tri mesece niso izgubili dveh zaporednih tekem! Če dobijo vse tri domače tekme, bodo v Indianapolis prvič prinesli pokal. Navijači napovedujejo izjemno vzdušje. Pomemben bo že prvi polčas. Ko ga je Oklahoma letos dobila, je kar 63-krat zmagala in samo devetkrat izgubila.

Trener Indiane Rick Carlisle lahko računa na Tyresa Haliburtona, ki se je v tej končnici nekajkrat izkazal za faktor x. Na drugi tekmi je odšepal s terena. Za kakšno poškodbo gre, niso izdali. "Treniral je. Malo ga še moti, čuti bolečino, a je vsak dan bolje. Mislim, da zaradi tega ne bo delal nobene drame. V tem času sezone se stisne zobe," je povedal nekdanji trener Dallasa.

