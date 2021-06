Dončićevi krvniki željni maščevanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na petek bosta v ligi NBA odigrani dve tekmi drugega kroga končnice. Najprej bo skušal Milwaukee izkoristiti prednost domačega parketa in se v skupnih zmagah približati Brooklynu na 1:2, nato pa se bosta spopadla Utah in LA Clippers, ki so bili že drugo leto zapored v končnici usodni za Dončićev Dallas.

Košarkarji Brooklyna, za mnoge prvi favoriti za osvojitev naslova lige NBA, so si na uvodnih tekmah vzhodnega polfinala v New Yorku zagotovili lepo prednost z 2:0. Če je bila prva tekma kolikor toliko izenačena (115:107), pa je Brooklyn na drugi povsem razorožil goste (125:86). Milwaukeeju, ki je v uvodnem krogu ''pometel'' z Dragićevim Miamijem, ni dovolil niti enega vodstva.

Zdaj se serija seli v dvorano Fiserv Forum, kjer bi lahko domači ekipi ogromno težav zadala Kevin Durant in Kyrie Irving. Zvezdniški trojček Mrežic ne bo popoln. Znova bo odsoten James Harden (poškodba stegenske mišice), poleg njega sta na seznamu poškodovanih še Jeff Green in Spencer Dinwiddie, najmočnejše zasedbe pa ne bo imel pri delu tudi Milwaukee, ki največ pričakuje od grškega superzvezdnika Giannisa Antetokounmpoja. Pogrešal bo tri soigralce, odsotni bodo Donte DiVincenzo, Sam Merrill in Jordan Nwora.

Mitchell le eno manj od Dončića

V Salt Lake Cityju, kjer imajo najboljšega obrambnega igralca lige Rudyja Goberta, se bo LA Clippers skušal maščevati Utahu za nedaven poraz. Gostje iz Kalifornije so vodili dobršen del tekme, nato ostali prekratki (109:112), francoski center pa je v skladu s priznanjem, ki ga je prejel, ob zvoku sirene blokiral met Marcusa Morrisa za tri točke.

Bo Kawhi Leonard po drugi tekmi v Salt Lake Cityju boljše volje kot po prvi? Foto: Reuters

Dončićevim krvnikom je na prvi tekmi največ težav povzroač Donovan Mitchell. Luka Dončić jih je na sedmi tekmi nasul Clippers 46, Mitchell pa na uvodni zahodnega polfinala lige NBA eno manj (45). S tem se je na klubski lestvici košarkarjev, ki so na tekmah končnice presegli mejo 40 točk, izenačil na prvem mestu s Karlom Malonom. Tako njemu kot legendarnemu ''poštarju'' je to uspelo štirikrat. Zanimivo, to je bil prvi gostujoči poraz Clippers v letošnji končnici. V prvem krogu je namreč dobil vse tri tekme v Dallasu.