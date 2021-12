Dončić želi končati negativni niz

V noči na četrtek bo znova pestro v ligi NBA. Na parket bo z Dallasom stopil Luka Dončić, ki je z Mavericks izgubil na zadnjih dveh tekmah s Clevelandom in Washingtonom. Tokrat se bodo varovanci Jasona Kidda podali na gostovanje k New Orleans Pelicans, ki so z le šestimi zmagami in 17 porazi na predzadnjem mestu zahodne konference. Dallas je na 19 tekmah zmagal desetkrat.