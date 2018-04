Še en triler v Morači, naslov prvaka pa Budućnosti!

Finale lige ABA

Črnogorska Budućnost je v četrti tekmi finalne serije lige ABA v Podgorici s 77:73 premagala beograjsko Crveno zvezdo in prvič osvojila naslov prvaka jadranske lige. Ta ji v naslednji sezoni prinaša tudi mesto v elitni košarkarski evroligi.

Črnogorska ekipa je za naslov potrebovala tri zmage v seriji, prvo je dosegla že na prvi tekmi finala v Beogradu, nato dve dodala še v domači Morači v Podgorici. Za Budućnost je to prvi naslov v jadranski ligi, tokrat poražena Crvena zvezda ostaja pri treh.

Pred današnjo tekmo je bilo v taboru Beograjčanov vroče, pritoževali so se nad slabim sojenjem na tretji tekmi, grozili s tožbami in bojkotom, a nazadnje tekmo odigrali in na koncu zmagovalcem športno segli v roke. Pri zvezdi je v tej seriji blestel slovenski legionar Alen Omić, ki je na zadnji tekmi serije dosegel 12 točk.