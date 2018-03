Olimpija za slovo ugnala Zadar, Budućnost po zmagi prehitela Cedevito

Liga ABA, 22. krog

Košarkarji Petrola Olimpije so v Stožicah odigrali zadnjo tekmo sezone v ligi ABA in za peto zaporedno zmago z 90:85 premagali Zadar. Odločilna je bila zadnja četrtina, ki so jo zmaji dobili s 34:25. Olimpija je tekmovanje končala na sedmem mestu. V polfinalu se bo zmagovalka rednega dela Crvena zvezda pomerila s četrtim Mornarjem, druga Budućnost pa s tretjo Cedevito.

Olimpija je srečanje odprla bolje, povedla s 6:1, a nato so vajeti prevzeli gostje, ki so v prvi četrtini vodili tudi za 10. Zadar je vodil večino časa do začetka zadnje četrtine, ko so zeleno-beli prešli v vodstvo in ga zadržala tudi v razburljivi končnici, ki se je končala z zmago zmajev za pet točk. S 25 točkami je bil najbolj razpoložen Jordan Morgan, 19 jih je dodal Gregor Hrovat.

Zmaji so sezono po petih zaporednih zmagah končali na sedmem mestu.

Budućnost z drugega mesta

Potniki za polfinale so bili znani že pred zadnjim krogom, vrstni red pa je postal znan povsem po zadnji tekmi, na kateri je Budućnost premagala FMP in si zagotovila drugo mesto.

Crvena zvezda se bo v polfinalu, ki se začenja v nedeljo, merila z Mornarjem (na dve zmagi), Cedevita Jureta Zdovca pa z Budućnostjo.

Liga ABA, 22. krog Sobota

Cedevita : Partizan 85:75

Markota 15, Musa in Ukić 14; Vaughn 20 Nedelja

Mega Bemax : Igokea 99:87

Bitadze 18, Mišković 17, Čančar 11, 6 sk., 3 asist. v 23:28; Artis 23, Jevtović 16 Mornar : MZT 106:75

Pavić 25, Raley-Ross 15; Simonovski 27, Lalić 22



Petrol Olimpija : Zadar 90:85

Morgan 25, Hrovat 19, Oliver 18; Ivanović 22, Knowles, Špralja oba po 16 Ponedeljek

Crvena zvezda : Cibona 107:69

Ennis 21, Dobrić 18;Uljarević 13, Bošnjak 12 Budućnost : FMP 87:64

Ivanović 19, Gordić 16; Nenadić 17, Radanov, Simanić 11