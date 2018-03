Olimpija zdržala v dramatični končnici, Mornar prek Cibone na četrto mesto

Liga ABA, 21. krog

Košarkarji Petrola Olimpije so na predzadnji tekmi rednega dela gostovali pri neposrednem tekmecu za boljšo končno uvrstitev FMP-ju in vknjižili pomembno zmago. Slavili so s 86:81. Člani Mornarja so v nedeljo ugnali Cibono, Partizan pa je s 94:83 premagal Budućnost.

Ljubljančani po vodstvu s 13:12 tega niso spustili več iz rok. A za zmago so trepetali vse do konca. Sredi druge četrtine so vodili s +14, na odmor odšli z osmimi točkami prednosti, v tretji četrtini povedli s +17 (66:49), v zadnjih desetih minutah pa domačim dopustili, da so se približali le na točko zaostanka (81:82), a na koncu zdržali in zmagali s 86:81. Zmago je zagrenila poškodba Jana Špana.

Najbolj razpoložen v ljubljanski vrsti je bil Roko Badžim z 21 točkami, Gregor Hrovat jih je dodal 18, Jordan Morgan pa 16.

Cedevita je na prvi sobotni tekmi visoko odpravila MZT in se prebila do drugega mesta.

Liga ABA, 21. krog Sobota

MZT : Cedevita 64:85

Spasojević 13, Lalić 12; Cherry 20, Ukić 15



FMP : Petrol Olimpija 81:86

Ojo, Čović oba po 19, Nenadić 13; Badžim 21, Hrovat 18, Morgan 16 Nedelja

Partizan : Budućnost 94:83

Veličković 28, Vaughn 17; Ivanović 13, Gibson 12



Cibona : Mornar 79:82

Žorić 29, Ratkovica, Rozić oba po 12; Raley-Ross 25, Vranješ 14 Ponedeljek

18.00, Igokea – Crvena zvezda (prenos na Planet 2)

21.00, Zadar – Mega Bemax (prenos na Planet 2)