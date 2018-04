V finalu lige ABA Budućnost in Crvena zvezda

Liga ABA, polfinale

Finalista lige ABA sta beograjska Crvena zvezda in Budućnost iz Podgorice. Košarkarji Budućnosti so na odločilni tretji tekmi polfinala ugnali Cedevito Jureta Zdovca, v finalu pa se bodo udarili z Alenom Omićem, ki je s Crveno zvezdo v odločilni tretji tekmi premagal Mornar.

Cedevita je ob prvem gostovanju v Podgorici pred dvema tednoma izgubila za eno točko, a nato v Zagrebu brez težav zmagala. Odločilno tekmo je odigrala pri Budućnosti, kjer je velik del tekme držala majhno prednost, malce pred koncem zadnje četrtine je vodila za šest točk, nato pa so varovanci Jureta Zdovca povsem zaspali.

Domači so to izkoristili in po odlični zadnji četrtini (27:11) prišli do dragocene finalne vstopnice. Slavje moštva, ki ga trenira Aleksander Džikić, se je lahko začelo. Najbolj zaslužna za zmago sta bila Peter Popović (14 točk) in Nikola Ivanović (13).

Omić in druščina izločili Mornar

Za drugo finalno vstopnico sta obračunala Crvena zvezda in Mornar, tudi ta polfinalna serija pa je bila odločena šele po treh tekmah. Nesojeni slovenski reprezentant Alen Omić se je s soigralci veselil zmage v domači dvorani, nato izgubil v gosteh, na tretji tekmi v Beogradu pa dokončal delo. Beograjčani so zmagali z 88:69.